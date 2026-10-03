@felipefranco Após parceria com Ana Castela, Duda aposta em música bem-humorada sobre autoestima e término.

Duda Bertelli dá sequência aos lançamentos de seu novo projeto audiovisual com “Loira Pro Max”. Segundo single do DVD gravado em julho, em Londrina, no Paraná, a faixa aposta em autoestima, personalidade e bom humor para falar sobre aquela troca que o ex ainda pode se arrepender de ter feito.

Composta por Duda Bertelli, Dieguin, Dan Ferrera e Marcelin, “Loira Pro Max” parte de uma situação pós-término para apresentar uma protagonista que conhece o próprio valor. Em vez de lamentar o fim da relação, ela manda um recado direto para quem resolveu seguir outro caminho e brinca com as inevitáveis comparações entre a atual e a ex.

“Cê foi largar / uma loira pro max dessa / cê tava pilotando uma RAM / do nada montou na bicicleta”, diz um dos trechos que sintetizam o tom irreverente da canção.

A expressão que dá nome à música funciona como uma espécie de versão “turbinada” da própria Duda: uma mulher segura de si, que sabe o que entrega e não tem dúvidas sobre o próprio valor.

Clipe foi gravado em Londrina

“Loira Pro Max” também ganhou clipe oficial, registrado durante a gravação do DVD da cantora em Londrina.

As imagens mostram Duda Bertelli interpretando a música no palco diante do público e levam para o videoclipe a atmosfera da apresentação ao vivo.

Com refrão marcante e linguagem bem-humorada, a música reforça ainda outra característica da trajetória da artista: sua relação com a composição.

Aos 21 anos, Duda vem construindo seu repertório não apenas como intérprete, mas também participando da criação das histórias que leva para suas músicas.

Parceria com Ana Castela abriu o projeto

A novidade chega depois de “Ponto Fraco”, parceria de Duda Bertelli com Ana Castela escolhida para iniciar os lançamentos do novo DVD.

A música já ultrapassou a marca de 8 milhões de plays e abriu caminho para os demais singles do audiovisual.

Gravado em julho, o projeto reúne nove músicas inéditas e conta ainda com participações especiais de Mariana Fagundes e Léo & Raphael, além de Ana Castela.

O repertório apresenta diferentes facetas da cantora, passando por faixas românticas e letras irreverentes.

Com “Loira Pro Max”, Duda aposta justamente no segundo caminho e transforma uma história de pós-término em uma música sobre autoestima, comparação com a atual e a certeza de quem acredita que o ex fez uma troca da qual ainda pode se arrepender.