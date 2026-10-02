Reprodução/Instagram/@lito Lito Sousa morre aos 59 anos

A morte de Lito Sousa, aos 59 anos, na quinta-feira (1º), trouxe à tona uma questão que já havia movimentado a internet e provocado diversas especulações nas redes sociais: afinal, qual era a verdadeira fortuna do influenciador e especialista em aviação?

Embora o nome de Lito esteja associado a um negócio milionário, não existe uma estimativa pública e oficial sobre o patrimônio pessoal deixado por ele.

O valor de R$ 20 milhões passou a ser associad à suposta fortuna do empresário. Entretanto, o montante corresponde ao faturamento do grupo empresarial criado por ele e pela esposa, Mila Seidl, segundo informações da revista Exame, publicadas em junho de 2026.

Lito morreu em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e de rápida progressão. O influenciador havia sido diagnosticado em agosto e chegou a receber um tratamento experimental durante a internação, após a Anvisa autorizar excepcionalmente a importação do medicamento ALN-6457.

Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Lito Sousa

Negócios

Lito e Mila transformaram o projeto Aviões e Músicas, criado inicialmente como um blog, em um grupo empresarial voltado à produção de conteúdo e à formação de profissionais da aviação.

De acordo com a Exame, o Lito Group faturou R$ 20 milhões nos 12 meses anteriores. A empresa reunia diferentes frentes de atuação, entre elas conteúdos para a internet, cursos para pessoas com medo de voar e uma escola voltada à formação profissional no setor aéreo.

Na ocasião, o casal projetava alcançar R$ 25 milhões em faturamento em 2026, com a expansão dos negócios e o lançamento da Lito MRO, voltada à manutenção de aeronaves.

O número, porém, não representa o patrimônio pessoal de Lito, como valores em contas bancárias, imóveis, investimentos ou outros bens. Portanto, não há confirmação pública sobre o tamanho do patrimônio deixado pelo empresário.

Reprodução/Instagram/@milaseidl Lito Sousa e Mila Seidl

Mila já administrava parte das empresas

A parceria entre Lito e Mila ia além da vida pessoal. Segundo a publicação da Exame, enquanto ele ficava à frente da comunicação e da produção de conteúdo relacionado à aviação, ela cuidava principalmente das áreas estratégica e comercial do grupo.

A empresa cresceu a partir do canal “Aviões e Músicas”, que transformou a experiência profissional de Lito como mecânico de aeronaves em conteúdo para o grande público.

Além da produção digital, o grupo passou a investir em educação. A Lito Aviation Academy foi criada para formar profissionais do setor, incluindo mecânicos de aeronaves, pilotos, comissários e engenheiros aeronáuticos.

Quem ficará com os negócios de Lito?

Lito deixou a esposa, Mila Seidl, e o filho do casal, Malone. Ela já fazia parte da administração do Lito Group e, por isso, os negócios construídos pelo casal deverão passar pelo processo de sucessão.

Apesar disso, a sucessão depende da composição do patrimônio, do regime de bens do casamento e de eventual testamento ou inventário. Até o momento, não há informação pública sobre o valor total dos bens pessoais de Lito, nem sobre um eventual inventário.



