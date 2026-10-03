Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, usou as redes sociais neste sábado (3) para negar que tenha tido qualquer envolvimento com Daniel Vorcaro. O esclarecimento veio em resposta a um comentário do jornalista Felipe Leme, que repercutiu o caso do dono do banco Master com Yasmin Brunet.
“Se a galera está assim com a Yasmin Brunet, imagina quando descobrirem do Vorcaro com uma ruiva que para muitos é a mais bonita do Brasil?”, escreveu o jornalista no X (antigo Twitter).
Sem papas na língua, Marina foi direta ao responder a postagem. A atriz esclareceu que a ligação mais próxima com Vorcaro era Matha Graeff, ex-namorada do banqueiro. Além disso, a artista desafiou o comunicador a provar a suposta insinuação.
“Infelizmente para a decepção dos meus haters, o único contato que tive foi com a namorada dele, Martha. Se quiser insinuar algo, prove”, disparou a atriz.
Apesar do incômodo demonstrado pela artista, o jornalista negou que a tal ruiva fosse ela e afirmou que internautas já teriam acertado o nome da mulher em questão. “Marina, você de fato é bonita, mas já deram a resposta correta nas replies”, argumentou ele.
Em resposta, Marina alertou o jornalista sobre o teor da postagem, que considerou tendenciosa e machista. A atriz também orientou Leme a citar nomes e provas em suas próximas publicações nas rede social. “Que bom, meu bem. Da próxima vez que vier com tweets tendenciosos, tenha coragem de citar *nomes* e *comprovações* pra não gerar dúvidas e incitar hate que claro, contém machismo em mulheres injustamente”, rebateu a artista.
Nos comentários da publicação do jornalista, internautas especularam sobre quem seria a ruiva citada por ele. Ao comentarem uma foto da ex-deputada Carla Zambelli, ele disparou: “Bingo!”. Por fim, Leme ironizou a situação: “Se alguém for me colocar em portal de fofoca, saiba que muita gente acha a Carla Zambelli linda”.
PF revela relação íntima entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro
O esclarecimento de Marina Ruy Barbosa veio horas depois de a Veja expor mensagens obtidas pela Polícia Federal que mostram uma relação próxima entre Daniel Vorcaro e a modelo Yasmin Brunet.
Os diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo banqueiro, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no "Big Brother Brasil".