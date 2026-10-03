Reprodução/Instagram/Divulgação Marina Ruy Barbosa nega relacionamento com Daniel Vorcaro.

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, usou as redes sociais neste sábado (3) para negar que tenha tido qualquer envolvimento com Daniel Vorcaro. O esclarecimento veio em resposta a um comentário do jornalista Felipe Leme, que repercutiu o caso do dono do banco Master com Yasmin Brunet.

“Se a galera está assim com a Yasmin Brunet, imagina quando descobrirem do Vorcaro com uma ruiva que para muitos é a mais bonita do Brasil?”, escreveu o jornalista no X (antigo Twitter).

Sem papas na língua, Marina foi direta ao responder a postagem. A atriz esclareceu que a ligação mais próxima com Vorcaro era Matha Graeff, ex-namorada do banqueiro. Além disso, a artista desafiou o comunicador a provar a suposta insinuação.

“Infelizmente para a decepção dos meus haters, o único contato que tive foi com a namorada dele, Martha. Se quiser insinuar algo, prove”, disparou a atriz.





Apesar do incômodo demonstrado pela artista, o jornalista negou que a tal ruiva fosse ela e afirmou que internautas já teriam acertado o nome da mulher em questão. “Marina, você de fato é bonita, mas já deram a resposta correta nas replies”, argumentou ele.





Em resposta, Marina alertou o jornalista sobre o teor da postagem, que considerou tendenciosa e machista. A atriz também orientou Leme a citar nomes e provas em suas próximas publicações nas rede social. “Que bom, meu bem. Da próxima vez que vier com tweets tendenciosos, tenha coragem de citar *nomes* e *comprovações* pra não gerar dúvidas e incitar hate que claro, contém machismo em mulheres injustamente”, rebateu a artista.

Nos comentários da publicação do jornalista, internautas especularam sobre quem seria a ruiva citada por ele. Ao comentarem uma foto da ex-deputada Carla Zambelli, ele disparou: “Bingo!”. Por fim, Leme ironizou a situação: “Se alguém for me colocar em portal de fofoca, saiba que muita gente acha a Carla Zambelli linda”.

Reprodução/X Marina Ruy Barbosa nega relação com Daniel Vorcaro.







PF revela relação íntima entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro

O esclarecimento de Marina Ruy Barbosa veio horas depois de a Veja expor mensagens obtidas pela Polícia Federal que mostram uma relação próxima entre Daniel Vorcaro e a modelo Yasmin Brunet.

Os diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo banqueiro, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no "Big Brother Brasil".