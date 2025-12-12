Alice Carvalho foi escolhida para interpretar Marta Silva na cinebiografia dirigida por Andrucha Waddington, anunciada nesta quinta-feira (11). O filme vai retratar a trajetória da jogadora seis vezes eleita a melhor do mundo. A escolha da atriz ocorre após sucessos recentes na televisão e no cinema, que está em cartaz em "O Agente Secreto", filme brasileiro cotado para o Oscar.
A produção também avaliou outros nomes do elenco, incluindo Giullia Buscacio , que fez teste para viver uma das namoradas da atleta. As gravações começam após o diretor encerrar o longa “Os Corretores”, estrelado por Fernanda Torres.
Alice nasceu em Natal e cresceu em Parnamirim (RN), na Região Metropolitana. O primeiro contato com o teatro foi ainda na infância, como ferramenta terapêutica para hiperatividade. Na adolescência, iniciou a escrita de roteiros e criou a websérie "Septo"(2016), que se tornou um fenômeno digital e teve três temporadas.
A atriz ganhou destaque ao interpretar Jéssica Borges, triatleta pressionada pelo sonho olímpico do pai. A produção também abordou o romance entre Jéssica e Lua, personagem vivida por Priscilla Vilela.
Alice apareceu na websérie "Manu", fez participação em "Segunda Chamada" e protagonizou o curta "Bege Euforia". Na música, dirigiu, roteirizou e atuou no videoclipe “A Vida é Curta pra Viver Depois”, da banda BaianaSystem.
Trajetória na TV e no cinema
Em 2021, Alice foi escalada para "Cangaço Novo", série da Amazon Prime Video que se tornou sucesso internacional. A atriz interpretou Dinorah Vaqueiro, líder de um grupo de cangaço e descendente do mítico Amando Vaqueiro.
Depois, gravou "Guerreiros do Sol", novela do Globoplay ambientada no universo do cangaço. Na trama, ela vive Otília, irmã da protagonista Rosa, que forma um casal com Jânia, papel interpretado por Alinne Moraes .
Em seguida, Alice assumiu o papel de Joaninha em "Renascer", remake da TV Globo. A personagem é casada com Tião e enfrenta assédios do vilão Egídio . No projeto original, o papel era de Tereza Seiblitz.
A artista também estreou como cantora em “Balacobaco”, parceria com BaianaSystem e Anitta. Em 2025, ela volta aos streamings em Sessão de Terapia como Morena, além de participar do filme "O Agente Secreto".
Polêmica recente com Chico Bosco
Recentemente, a atriz esteve envolvida em uma treta com o jornalista Chico Bosco. O apresentador do Papo de Segunda criticou um comentário de Alice Carvalho na última terça-feira (9). O filósofo respondeu a uma mensagem da atriz sobre a repercussão de uma entrevista à Veja e afirmou que ela é “agressiva” e “arrogante”. A fala viralizou nas redes e levou Bosco a apagar o vídeo no dia seguinte.
No segundo vídeo publicado por Bosco, exibido no Papo de Segunda, o apresentador explicou que decidiu se manifestar porque considerou injustas as reações que recebeu. Ele citou críticas que, segundo afirmou, distorceram a entrevista e que geraram ataques direcionados a ele.
A discussão começou após a publicação de uma entrevista em que Bosco abordou a diferença entre críticas ao machismo e críticas a homens. O apresentador divulgou um vídeo para contextualizar o comentário e declarou: “Quando dei a entrevista, ainda não tinha acontecido a série de terríveis episódios de feminicídio... Manifesto meu mais contundente repúdio”. Ele afirmou que virou alvo de ataques digitais logo após a manchete ganhar destaque.
Bosco citou Alice Carvalho entre as mensagens recebidas. O apresentador afirmou que encontrou o comentário “só falou bosta” ao abrir o Instagram. Ele rebateu: “Aliás, excelente atriz. Mas que é uma pessoa que, pelo menos no que me diz respeito, é sempre agressiva. Não costuma trabalhar com argumentos”. Em seguida, criticou a dinâmica das redes: “Não normalizemos esse tipo de coisa. O debate público se faz com argumentos”.
O jornalista afirmou que bloqueou a atriz após o episódio. Ele declarou: “Só aí, você coloca os seus argumentos. Não se ganha discussão xingando. Isso é uma postura degradante. Já bloqueei a pessoa, como faria com qualquer outra”. Horas depois, porém, apagou o vídeo que citava Alice.
Na quarta-feira (10), Bosco voltou às redes para publicar um texto em que anunciou que aquela seria “a última palavra” sobre o caso. Ele afirmou que a manchete da entrevista reforçou “a lógica do clickbait” e declarou que críticas recebidas foram desproporcionais. Disse ainda que se tornou alvo de um “delito de opinião” e que seguirá debatendo “democraticamente”.