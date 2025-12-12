Reprodução/ Instagram/ Record TV Gizelly e Carol

Gizelly Bicalho, de 34 anos, abriu o jogo sobre a conduta de Carol Lekker em "A Fazenda 17", reality rural da Record TV. A peoa foi expulsa por agressão nos últimos dias do programa e era uma das fortes candidatas para compor a final da atração.

Nesta quinta-feira (11), durante participação no "Link Podcast", a ex-BBB se mostrou contente com a desclassificação de Lekker, resgatou uma polêmica da famosa e ainda declarou que ela é uma "mulher agressiva".





"Eu não sei como vocês estavam passando pano para uma pessoa com atitudes dessa maneira, ela passou de todos os limites", iniciou Bicalho, que também já participou de "A Fazenda", na temporada de 2024.

"Podem me xingar. Mas aqui violência contra criança eu não aceito, estou lutando aí para o caso do Hytalo Santos não morrer, e essa mulher falou coisa muito pior", continuou.

"Essa criancinha não deveria nem ter permanecido lá dentro e vocês quase deram o prêmio para ela, agora ela está aqui fora e tinha que sair pela porta dos fundos dessa maneira, isso que ela merecia e foi pouco", acrescentou.

Relembre

No programa, Carol dividiu opiniões ao narrar um episódio em que teria ameaçado o enteado, de 4 anos. A fala polemizou. Enquanto alguns defendem que ela estava brincando, outros espectadores argumentaram que o assunto era sério.

Na época, o marido de Lekker, o empresário Maike Riksen, pontuou que o discurso da madrasta tinha sido apenas uma brincadeira e minimizou qualquer problema. A equipe que cuida do gerenciamento da então peoa também se pronunciou na ocasião.

“Não houve qualquer ato de violência, ameaça ou maus-tratos contra o enteado. O episódio citado foi editado e retirado de contexto, não representando uma situação de risco real à criança. Carol sempre demonstrou respeito e cuidado no convívio familiar e repudia toda forma de violência", disse em nota ao portal Leo Dias



