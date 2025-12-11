Reprodução Instagram Festa de programa do SBT terminou com confusão e gritaria





O que deveria ser uma celebração de fim de ano terminou em tumulto envolvendo fornecedores e a organização da confraternização do “Sabadou”, programa apresentado por Virgínia Fonseca no SBT.

O evento, realizado no bairro da, em, gerou atritos depois que prestadores de serviço afirmaram que o acordo de divulgação das chamadas permutas não foi cumprido.

Os empresários contaram que esperavam que Virginia posasse para uma sequência de fotos ao lado dos responsáveis pelos serviços e produtos oferecidos na festa, parte do combinado como forma de pagamento. No entanto, a influenciadora teria permanecido no local por cerca de meia hora, o que frustrou os fornecedores e provocou a revolta.

Confusão nas redes

Minutos após deixar o evento, ela publicou em seu Instagram que estava exausta e que precisava de um dia inteiro de descanso.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram profissionais irritados e suspendendo o fornecimento ao perceberem que a contrapartida não seria realizada como o esperado. Alguns chegaram a reclamar diretamente, alegando que não foram informados sobre publicações nas redes sociais, mas que a foto com a apresentadora fazia parte do combinado.

🚨BABADO! Festa do 'Programa da Virginia' acaba em confusão após Virginia não tirar fotos com fornecedores que aceitaram permuta. pic.twitter.com/ZCuKcPipUo — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 11, 2025

Um dos envolvidos afirmou que o grupo se sentiu desrespeitado e disse que todos haviam investido recursos para participar do evento. Outro reforçou que a situação poderia ter sido resolvida facilmente, já que, segundo ele, o pedido era apenas por uma foto com Virginia.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Virginia Fonseca declarou que a apresentadora não participou da negociação e tampouco da organização da festa.

Ao iG Gente, a assessoria do SBT afirma que as notícia "não correspondem aos fatos". "Tudo o que foi acordado por parte da produção do programa foi cumprido fielmente. No entanto, cumpre esclarecer que o que foi prometido de forma unilateral pelo organizador do evento aos fornecedores é responsabilidade exclusiva do organizador do evento."



A emissora afirma que, a título de boa-fé, foi oferecido o pagamento dos serviços oferecidos por eles, além da divulgação gratuita no Instagram do programa pela consideração ao esforço dos fornecedores.

"Ao fim das negociações, todos os fornecedores puderam optar por uma dessas possibilidades. Lamentavelmente, essa situação decorreu da conduta do organizador do evento, que deixou sem resposta os fornecedores e a própria produção do programa, que foi surpreendida também com a presença de diversos convidados que não faziam parte da equipe de trabalho", esclareceu o comunicado.











"Grande Rio" no SBT

A apresentadora, que é Rainha de Bateria da Grande Rio, levou ao seu programa os ritmistas comandados pelo Mestre Fafá e passistas da escola. A gravação também contou com a presença do coreógrafo e professor de samba Carlinhos Salgueiro, das musas Brunna Gonçalves e Luciene Santinha, e da Rainha de Bateria do Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima.



