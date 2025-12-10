Instagram/Globo Francisco Bosco se envolveu em polêmica após comentário sobre Alice Carvalho





O filósofo e apresentador Francisco Bosco, do “Papo de Segunda”, do GNT, voltou às redes sociais nesta quarta-feira (10) para comentar a reação ao conteúdo de uma entrevista concedida à Veja São Paulo. Em um vídeo de mais de nove minutos publicado no Instagram, ele afirmou que a chamada da reportagem, que destacava a frase “há uma confusão entre a crítica ao machismo e a crítica aos homens”, gerou interpretações distorcidas e ataques que, segundo ele, extrapolaram o campo do debate público.

Bosco iniciou o vídeo explicando que a entrevista havia sido concedida antes da série de protestos contra feminicídios que tomou conta de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ele ressaltou que, embora a publicação tenha saído posteriormente, sua posição sobre os crimes contra mulheres sempre foi de repúdio absoluto. “Quando dei a entrevista, ainda não tinha acontecido a sequência de episódios terríveis de feminicídio. Manifesto meu mais contundente repúdio”, afirmou.

O apresentador também comentou o que descreveu como o estopim de uma treta nas redes. Ele relatou que, ao acessar o Instagram para ver mensagens de aniversário da filha, se deparou com um comentário atribuído à atriz Alice Carvalho, destaque da novela "Renascer" de 2024. Bosco elogiou o talento da artista, mas disse que, em relação a ele, ela tem postura agressiva e não costuma argumentar. No vídeo, resumiu o teor da mensagem como um ataque gratuito e pediu que o público não normalize esse tipo de comportamento. “O debate público se faz com argumentos. Não se ganha discussão xingando.”

O confronto ganhou novos contornos quando Alice publicou, no X, uma mensagem enigmática sobre a desumanização de mulheres negras em espaços progressistas. Sem citar nomes, escreveu que situações vexatórias vividas por mulheres negras tendem a ser relativizadas quando envolvem um homem branco, rico, bem nascido e bem relacionado. Nas redes, o texto foi amplamente interpretado como uma resposta indireta ao apresentador.

Diante da repercussão, Bosco apagou a postagem em que criticava a atriz e divulgou um novo posicionamento afirmando que aquela seria sua última palavra sobre o assunto antes de se afastar da plataforma. Ele organizou sua manifestação em cinco tópicos, nos quais defendeu a legitimidade das opiniões dadas à revista, criticou o que classificou como punitivismo em determinados grupos de esquerda e rejeitou a cobrança por uma postura submissa diante de ataques. “Quem considera que eu, por ser homem e branco, devo me ajoelhar diante de pessoas que me xingam e mobilizam turbas contra mim é meu adversário político”, afirmou.

O apresentador também declarou que a reação ao conteúdo da entrevista não guarda relação com o debate de ideias, mas com ódio e covardia, e disse que continuará defendendo suas posições por meio do argumento democrático. Bosco encerrou a publicação anunciando que fará uma pausa prolongada nas redes sociais.