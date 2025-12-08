Reprodução/X Longa está entre os indicados do Globo de Ouro

O cinema brasileiro alcançou um feito notável na manhã desta segunda-feira (08), com o anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2026 . O filme "O Agente Secreto", do aclamado diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, e seu protagonista, Wagner Moura, garantiram um total de três indicações, reafirmando a força da produção nacional no cenário internacional.

O longa, que já havia brilhado no Festival de Cannes, se estabelece como um dos favoritos da temporada de premiações ao ser lembrado em categorias de altíssimo prestígio: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

Para Wagner Moura, a nomeação para Melhor Ator em Filme de Drama marca sua segunda indicação ao Globo de Ouro. O ator já havia sido lembrado em 2016 por sua atuação na série "Narcos", na categoria de Melhor Ator em Série de Drama.

"É o cinema de Pernambuco e o cinema brasileiro mostrando a sua força e nos representando com muito orgulho," destacou o senador Humberto Costa, celebrando o sucesso da obra de Kleber Mendonça Filho, que já coleciona prêmios internacionais, incluindo o de Melhor Ator para Moura em Cannes.

As indicações brasileiras chegam um ano após a histórica vitória de Fernanda Torres, que conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação em "Ainda Estou Aqui" na edição de 2025. A expectativa agora é que "O Agente Secreto" repita o sucesso. A cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2026 está marcada para o domingo, 11 de janeiro de 2026, em Los Angeles, e será transmitida para todo o mundo, dando início oficial à corrida para o Oscar.



