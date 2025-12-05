Instagram/YouTube Fim da parceria! Entenda a treta entre Melody e Anitta

Anitta retirou Melody da música “Fala Quem É” após a jovem exibir um trecho da faixa durante entrevista divulgada no dia 17 de novembro. A gravadora afirmou que o vazamento antecipou etapas de lançamento e motivou a mudança, que impacta o EP “Ensaios da Anitta”.

A revelação ocorreu no “De Frente Com Blogueirinha”, onde Melody mostrou a prévia sem autorização. A Universal Music explicou o motivo da decisão em comunicado enviado à imprensa.

“Ao divulgar a música sem autorização prévia, a artista antecipou processos importantes para lançamentos fonográficos. Tal atitude fez com que a companhia suspendesse a participação dela na faixa”, afirmou a gravadora ao Papel Pop.

Com a mudança, “Fala Quem É” passou a ser creditada apenas a Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar. A versão final também inclui a voz do DJ Matheus Alves, contratado da empresa Radamoinho. O teaser publicado por Anitta na véspera confirmou a nova formação e animou fãs que aguardam o lançamento.

Apesar da exclusão da faixa, Melody afirmou no programa que mantém um vínculo amistoso com Anitta nos bastidores. Ela explicou que as provocações que viralizaram ao longo dos anos aconteciam de forma estratégica. “A gente sempre brincou muito. Quando ela queria mídia, puxava de lá. Quando eu queria mídia, puxava de cá”, contou.

A jovem também revelou que gravou três músicas com Anitta e mostrou, no mesmo programa, outra parceria chamada “Rapariga”, que segue inédita. Segundo Melody, essa colaboração não enfrenta qualquer impasse e deve ser lançada futuramente.

Explicação de Anitta

Em uma live no TikTok, Anitta comentou a importância de acordos prévios em colaborações. A cantora afirmou: “E aí eu queria que fosse um hino com muitas mulheres e tal. Mas eu não falo as coisas dos outros artistas antes de combinar. Eu acho que tem que ter o combinado, porque vai o outro feat tá lançando alguma coisa, aí atrapalha o lançamento de outra pessoa. Eu tenho essa responsabilidade, esse respeito no meu trabalho quando vou gravar alguma coisa com alguém. Então, eu acho que não tem problema nenhum.”

Ela continuou: “É só porque não combina a forma de trabalho mesmo, entendeu? Eu entendo que hoje em dia esse tipo de approach tem funcionado muito na internet, mas não é uma parada que combina com a minha forma de trabalhar. Todos os meus fãs, acho que já entendem bem assim, nada contra também, que acho que cada um tem seu estilo de trabalho, né?”

A artista volta a falar da comunicação prévia: “Cada um tem a sua forma de fazer essa divulgação, de trabalhar, de fazer tudo, e tá tudo certo. É só porque não é a forma que eu costumo trabalhar, eu gosto de comunicar antes, né? Ter aquela aprovação, você pergunta para pessoas: 'Tudo bem falar?', quando, qual a estratégia. É muito importante para mim ter essa comunicação.”