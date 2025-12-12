Reprodução Instagram Atriz ironizou vídeo de ator e recebeu apoio de famosos





A atriz Samara Felippo repercutiu nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), um vídeo recente de Dado Dolabella em que o ator faz um “esclarecimento” após ser acusado de agredir a então namorada, a modelo Marcela Tomaszewski. Em tom de ironia, Felippo publicou um vídeo simulando o uso de um controle remoto para “mutar” a fala do ator.

“Gente… que bênção se fosse assim”, comentou ela na legenda, sugerindo que gostaria de silenciar o discurso do artista.

A postagem rapidamente viralizou e recebeu reações de diversos famosos. Luana Piovani, que teve um relacionamento conturbado com Dolabella e o acusou de agressão no passado, escreveu: “hahahaahahhahahaa tô caidaquili manaaa”. Já Sheila Mello declarou: “Esse controle podia ser da vida fora da tela”. O ator Daniel Blanco resumiu sua reação em um “Que alívio”, enquanto Vera Zimmermann elogiou Felippo chamando-a de “maravilhosa”. Além deles, Adriane Galisteu, Juliana Knust, Thalita Rebouças e Maria Gadú deixaram emojis de risadas nos comentários.

O vídeo de Dado Dolabella

A reação de Samara foi motivada por uma gravação publicada por Dolabella nos últimos dias. No vídeo, o ator afirma lamentar que, segundo ele, não existam medidas protetivas voltadas a homens que seriam vítimas de violência praticada por mulheres.

“A verdade precisa ser dita: uma lei criada para proteger não pode ser usada para destruir”, declarou Dolabella, criticando suposto uso indevido da Lei Maria da Penha.

Entenda o caso

O caso que envolve Dado Dolabella e a modelo Marcela Tomaszewski, Miss Gramado, segue em investigação e é marcado por relatos conflitantes. Marcela afirma ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas durante o breve relacionamento de cerca de um mês. Ela divulgou fotos de hematomas e prints de conversas para embasar suas acusações. Inicialmente, chegou a negar qualquer episódio de violência, mas posteriormente voltou atrás, dizendo ter sido coagida a proteger o ator.

Depois de deixar o Brasil temporariamente, a modelo solicitou e obteve medidas protetivas garantidas pela Lei Maria da Penha. Dolabella, por sua vez, nega veementemente todas as acusações e afirma que as narrativas apresentadas por Marcela são falsas. Ele publicou vídeos e mensagens nas redes sociais sugerindo que o relacionamento não corresponde ao que ela descreveu e alegando que, na verdade, ele é quem deveria ter uma medida protetiva. O ator chegou a insinuar ter sido atacado pela ex-namorada durante uma discussão, mencionando um episódio envolvendo um copo quebrado.

Os desdobramentos seguem sendo analisados pelas autoridades, que investigam o caso como possível situação de violência psicológica, entre outros aspectos. O histórico de Dolabella, que inclui condenações anteriores por agressão, como a indenização à camareira Esmeralda Honório, após uma briga com Luana Piovani em 2008, também voltou ao centro do debate público enquanto o processo avança.



