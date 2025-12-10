Instagram João Gomes enfrenta perrengue após Prêmio Multishow e diverte fãs

João Gomes passou por um perrengue na madrugada desta quarta-feira (10) após vencer categorias do Prêmio Multishow 2025, incluindo Artista do Ano. O pneu da van onde estava furou no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e interrompeu o trajeto da equipe.

No Instagram, o cantor mostrou o momento do incidente com ele segurando uma das estatuetas e descreve a situação como algo inusitado.

Com a van parada, todos desceram do veículo. João apontou que estava no meio da rua e brincou com o imprevisto. “Estamos aqui, no meio da rua. O pneu furou... Parece até que é mentira. Parece que combinamos com o pneu e tudo para ficar um conteúdo massa”, afirmou. Um colega acrescentou: “O pneu disse assim: ‘já que vocês estouraram, vou estourar também’”.

Premiação

Ainda no local, João levantou um dos prêmios e agradeceu pelo reconhecimento na premiação. “Obrigado, meu Deus. Prêmio Multishow, graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou. A 32ª edição ocorreu nesta terça-feira (9), no Rio de Janeiro, sob apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade. O evento destacou a diversidade de ritmos e prestou homenagem a Gilberto Gil.

João venceu cinco categorias no total, quatro delas ligadas ao projeto “Dominguinho”, trabalho em parceria com Jotapê e Mestrinho. O reconhecimento incluiu Forró do Ano, Piseiro do Ano, Álbum do Ano e Artista do Ano. O cantor comentou a aclamação: “Eu não sei nem mais o que dizer, confesso. Eu queria agradecer a minha mulher, que me faz ser alguém melhor todos os dias”.

A presença de João movimentou os bastidores da premiação. O cantor posou com fãs em diversas ocasiões e, por duas vezes, foi orientado pela produção a retornar ao lugar reservado para artistas.

Artistas de diferentes gêneros se destacaram ao longo da noite. Marina Sena levou o prêmio de Melhor Música Pop. Gaby Amarantos venceu como Melhor Brega do Ano por “Foguinho” e agradeceu: “Obrigado pela visibilidade que a música do Pará vem tendo”.

Gilberto Gil foi celebrado no final do evento, com apresentação que reuniu grandes nomes da música brasileira. Ney Matogrosso interpretou “Se Eu Quiser Falar com Deus”. Chico Buarque, Maria Bethânia, Hebert Vianna e Roberto Carlos cantaram “A Paz”.

Caetano Veloso encerrou as homenagens com “Grão”, composição de Gil para os filhos. No discurso final, Gil destacou a continuidade da música brasileira. “Eu sou desse prosseguimento da música brasileira. E todos esses que estiveram por aqui seguirão. Eu faço parte disso”, declarou.