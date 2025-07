Reprodução: Instagram Gilberto Gil e Preta Gil

Gilberto Gil, de 83 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para se pronunciar após a morte de Preta Gil, de 50. A cantora, compositora, apresentadora e atriz morreu no último domingo (20), em meio ao tratamento contra um câncer colorretal.



Assista:





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3 milhões de seguidores, o músico publicou um vídeo no qual a filha aparecia cantando " Vá se benzer", música de autoria dela, com ele.





Na legenda da postagem, que ultrapassou a marca de 375 mil visualizações e recebeu mais de 43 mil curtidas, ele ressaltou o "orgulho" que teve da filha, que decidiu seguir os passos dele e se consolidou como cantora na indústria fonográfica brasileira.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter para sempre", declarou Gilberto. Nos comentários da postagem, amigos da classe artística e fãs repercutiram o momento e desejaram forças ao veterano neste momento tão delicado em que lida com a perda da herdeira.

"Amo vocês", escreveu a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. "Que coisa linda. Que essa força e esse amor abrace cada um de vocês. Salve Preta", disse uma internauta. "Sinto muito, mesmo. Receba um abraço do tamanho do amor que todos os brasileiros têm por você", acrescentou uma segunda.

Homenagens

Preta Gil tem recebido milhares de homenagens póstumas. Mas as lembranças não se restringem aos fãs ou aos amigos da classe artística. A prefeitura do Rio de Janeiro batizou o trajeto oficial dos megablocos como "Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil", ou, de forma resumida, “Circuito Preta Gil”.

Além disso, a artista deu voz ao icônico hit "Brasil", da abertura de "Vale Tudo", na última segunda-feira (21). Ela apareceu no lugar da madrinha Gal Costa, a responsável por embalar a trilha do remake do horário nobre da Globo.

Saiba mais

Preta Gil, de 50 anos, faleceu no último domingo (20) em Nova York. Filha de Gilberto Gil, ela havia se mudado para os EUA em busca de um tratamento experimental, após esgotar todas as opções no Brasil.

Durante sua estadia no exterior, recebeu visitas de amigos e familiares. Ela se preparava para retornar ao país, mas acabou morrendo devido a complicações da doença.