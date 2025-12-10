Reprodução/YouTube/Netflix - 22.03.2022 Marcelo VIP criticou Wagner Moura após fala do ator

Morreu nesta terça-feira (9) Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como Marcelo VIP, figura apontada como um dos maiores golpistas do país. O palestrante e escritor tinha 49 anos e faleceu em Curitiba em decorrência de complicações hepáticas, segundo confirmação do advogado e amigo Nilton Ribeiro. A morte ocorre quase 25 anos após o golpe que o levou ao noticiário nacional e inspirou o filme “VIPs - Histórias reais de um mentiroso”.

A informação da morte foi confirmada pelo advogado Nilton Ribeiro em uma postagem no Instagram. O amigo de Marcelo escreveu: "Um cliente que se tornou um grande amigo. Hoje nos despedimos do incrível Marcelo VIP’s. Que Deus o receba em paz. Descanse, meu querido amigo."



Ao O Globo, Nilton e Neyman Monteiro afirmam que a morte se deu devido a problemas hepáticos em decorrência de uma doença crônica caracterizada pela formação de cicatrizes no fígado. Em nota ao iG, a dupla de advogados afirmou:

"Marcelo foi uma figura ímpar no cenário nacional. Atuamos na sua Defesa e conseguimos colocá-lo em liberdade em 2015, logo após isso Marcelo passou a trabalhar como produtor musical e nunca mais cometeu qualquer tipo de delito. Lamentamos profundamente o seu falecimento."



Marcelo VIP ficou conhecido após um golpe em 2001, quando se passou por Henrique Constantino, um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas, durante festa no Recife. A audácia o colocou em entrevistas e enganou celebridades como Amaury Jr., Ricardo Macchi, Marcos Frota e Carolina Dieckmmann.

A trajetória virou base para o longa “VIPs”, lançado em 2011 e estrelado por Wagner Moura. A obra narra golpes, fugas e prisões, incluindo o período em que Marcelo cumpriu pena na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá (MT).

Prisões, fugas e reconstrução de imagem

Marcelo chegou a permanecer quatro anos preso até a progressão de regime em 2014. Como não havia vaga para o modelo semiaberto, passou a cumprir pena em casa, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Em 2018, voltou ao sistema prisional após acusação de falsificação de documentos para obter nova progressão de regime. Ao longo da vida, acumulou condenações por associação ao tráfico, roubo de avião, estelionato e falsidade ideológica. Foi preso ao menos 12 vezes e protagonizou seis fugas.

Depois da última saída da prisão, investiu na carreira de palestrante e escritor para recontar a própria trajetória. O filme inspirado na vida de Marcelo estreou em 2010 e levou 600 mil espectadores aos cinemas. A produção venceu quatro prêmios no Festival do Rio, incluindo melhor filme e melhor ator para Wagner Moura.

Marcelo nasceu em Maringá (PR) em 19 de março de 1976. Cresceu entre o Paraná e Rondônia depois do divórcio dos pais. O contato inicial com atividades ilícitas ocorreu nos anos 1990, quando começou a trabalhar como piloto de avião para o narcotráfico.

A vida criminosa avançou em paralelo a golpes de diferentes naturezas. Além do episódio em que fingiu ser dono da Gol, também se passou por guitarrista do Engenheiros do Hawaii e por representante do Primeiro Comando da Capital em situação de rebelião.

Marcelo relatou no livro que decidiu “se aventurar” após a morte do pai, sem dinheiro e com desejo de viajar. O impulso o levou a fraudes em série em busca de deslocamentos, hospedagem e prestígio momentâneo, prática que sustentou por décadas.