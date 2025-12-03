Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt fala sobre o BBB26

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, foi o grande convidado da apresentadora Ana Maria Braga. O profissional, comandante do maior reality show do país, cravou a data de estreia da atração e prometeu: "Nunca fiquei tão empolgado".



"Dia 12 de janeiro começamos aquela loucura", frisou o ex-Fantástico. "Este ano, o BBB começa antes da estreia. Vamos começar com um spoiler: estamos falando da divulgação do programa. O público terá controle como nunca, e todo o grupo Pipoca será escolhido pelos espectadores. Teremos cinco Casas de Vidro, uma em cada região. Em cada uma dessas casas, entrarão dois homens e uma mulher, e o público escolherá um homem e uma mulher para seguir no jogo", cravou o jornalista.

O contratado da Globo ressaltou que há muitas novidades na atração. Ele frisou que está com grande expectativa em relação à estreia e garante que será a melhor de todas as edições.





"Eles devem ficar cerca de dois dias. Há muitas novidades; o BBB nunca é igual ao ano anterior. E, este ano, posso afirmar sem exagero: estou com a melhor expectativa para o início do BBB e nunca fiquei tão empolgado. As primeiras coisas, que ainda não posso revelar, são incríveis. Essas ideias são excelentes e surgiram nas reuniões que fazemos com a equipe", reiterou.

Tadeu frisa que, pela primeira vez, o reality contará com três Big Fones e que a dinâmica deste ano será totalmente diferente das edições anteriores.

"Teremos três Big Fones pela primeira vez, antes eram apenas dois, espalhados pela casa. E o mais interessante é que o público terá mais poder do que nunca: ele irá escolher qual Big Fone receberá a mensagem. Assim, teremos três opções de local, e apenas um deles conterá a mensagem", disse.

O irmão de Oscar Schmidt também comentou sobre as estratégias da nova edição. Caso haja algum participante que não se comprometa com o jogo, ele poderá ser substituído por outro candidato.

"Em determinado momento, qualquer um de vocês pode sair e ser substituído. Os substitutos estarão em um local específico, aguardando para entrar no jogo", avaliou.

O jornalista ainda reiterou que o programa contará com três grupos, Camarotes, Pipocas e Veteranos, e garantiu que será uma edição aclamada.

"Temos três grupos: Pipocas, Camarotes e Veteranos. É impossível alguém ver a lista de veteranos e camarotes e achar que é fraca. A lista é extraordinária, icônica. Pode me cobrar", finalizou.