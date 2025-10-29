Reprodução/ Instagram @joaogomescantor João Gomes passou perrengue no RJ

João Gomes, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para expor aos seguidores um momento que o deixou assustado. O cantor pernambucano trafegava pelo trânsito carioca em meio à megaoperação no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 64 mortos.



"Oi, galera. Meu irmão, na saída da locação, eu vim com meu assessor Cláudio e doido, bizarro, velho. Eu saí no carro, veio uma moto assim. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo para voltar para o lugar da locação. Mas dizem que esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu", iniciou ele.





"E a gente, quando pegou as avenidas aqui, as rodovias, deserto, deserto, meu irmão. Que negócio do caramba, velho. Aí os meninos esperaram um pouco lá, porque a gente foi de van. Os meninos esperaram. Então, doido. Que bizarro, velho. Que loucura, velho", acrescentou o músico.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 16,5 milhões de seguidores, João ainda mostrou algumas regiões do Rio completamente desertas. Ele, contudo, não detalhou exatamente o local em que estava.

Por que foi ao RJ?

Conhecido pela trajetória na indústria fonográfica nacional, João Gomes viajou para o Rio de Janeiro para um projeto artístico. No domingo (26), ele reuniu pelo menos 50 mil pessoas para um show gratuito. A apresentação foi gravada para o próximo DVD do artista.

Além de João

Outras celebridades, a exemplo da cantora e compositora Ludmilla, também se pronunciaram sobre a megaoperação no Rio de Janeiro. A funkeira fez um apelo para que os fãs não saíssem de casa e mantivessem o cuidado, além de pedir que se informassem.

"Galera do Rio de Janeiro. Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês", escreveu.