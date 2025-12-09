Reprodução/Internet Ticiane Pinheiro encerra vínculo com a Record após duas décadas

A Record confirmou nesta terça-feira (9) a saída de Ticiane Pinheiro após 20 anos de parceria. O contrato da apresentadora chegou ao fim e não será renovado, segundo comunicado oficial da emissora. A decisão foi tomada em comum acordo, de forma alinhada e respeitosa. A comunicadora deixa o time fixo do Hoje em Dia, onde estava desde 2015, e encerra um dos ciclos mais duradouros da televisão brasileira.

Com uma trajetória marcada por versatilidade, Ticiane Pinheiro atuou em diferentes formatos dentro do canal. Estreou como atriz nas novelas Prova de Amor (2005) e atuou em Cidadão Brasileiro (2006). Nos anos seguintes, migrou para o entretenimento e participou de reality shows e programas de variedades.

Fim da trajetória



Em 2007, ao lado de Karina Bacchi, comandou o reality Simple Life: Mudando de Vida. Dois anos depois, fez parte do elenco do sitcom Louca Família, estrelado por Tom Cavalcante. Foi repórter do Hoje em Dia a partir de 2007 e se firmou como apresentadora no Programa da Tarde, exibido entre 2012 e 2015, o que consolidou seu espaço definitivo na grade da

O canal agradeceu publicamente a profissional por sua dedicação e por ter contribuído com momentos importantes de sua história. "Agradecemos o talento, a parceria e todo o empenho ao longo de sua jornada na emissora", informou o comunicado oficial. A emissora também desejou sucesso à apresentadora em seus próximos passos profissionais e na vida pessoal.