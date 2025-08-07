Reprodução/Instagram Caetano Veloso

Natural de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, Caetano Veloso completa 83 anos nesta quinta-feira (07). O cantor, músico, produtor e escritor é conhecido mundialmente como um dos principais nomes da música popular brasileira, sendo um dos precursores do movimento tropicalista e um dos símbolos da resistência artística no período da ditadura militar.

Com 48 álbuns lançados ao longo de 60 anos de carreira, Caetano acumula grandes feitos como artista: são 2 Grammys, 9 Grammys Latinos, 19 prêmios da Música Brasileira e inúmeros hits.

No último ano, o cantor se juntou à irmã, Maria Bethânia, para uma turnê histórica pelo país, a “Caetano & Bethânia". A dupla arrastou mais de meio milhão de fãs em diversas cidades brasileiras, com um repertório repleto de sucessos atemporais.

Para celebrar a vida do artista, a Deezer revelou quais são as 10 músicas mais escutadas de Caetano na plataforma.

Sozinho (Ao Vivo)







Sonho Meu







Sozinho (Live)







Fé







Reconvexo (Ao Vivo)







Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Ao Vivo)







Você É Linda (Ao Vivo)







Todo Homem (Ao Vivo)







Samba De Verão







Baby (Original Album)











