Namorando a cantora Marina Sena desde julho de 2024, Juliano Floss revelou que utilizou uma "arma secreta" para conquistar a artista. Vale ressaltar que ambos vivem trocando declarações de amor nas redes sociais.
"Eu sou melhor dançando do que conversando", disse o influenciador. "Pode parecer ridículo. Eu realmente, quando estou ficando com a pessoa, começando a me envolver, quero que ela sinta alguma coisa... Danço mesmo, pelado às vezes", ressaltou.
Ele destaca sua estratégia principalmente no estágio inicial da relação, como forma de conquista.
"Pode parecer ridículo. Eu realmente, quando estou ficando com a pessoa, começando a me envolver, quero que ela sinta alguma coisa... Eu danço mesmo, pelado às vezes", disse Juliano Floss em entrevista ao canal Tinder Brasil, com Valentina Bandeira.
"Meu Deus! Fechei os olhos e vi muitas coisas", disse Valentina. "Conta mais! E você dançou pelado para Marina Sena, e aí ela te empurrou na parede? Foi tipo isso?", disparou a comediante.
O influenciador contou detalhes sobre sua relação com a famosa e disse que prefere dançar a conversar.
"Tipo assim, ela canta, e eu danço. É o que sei fazer, a única coisa que tenho certeza que sei fazer. Sou melhor dançando do que conversando, de fato. Quando a gente estava no começo do relacionamento, eu falava: 'Senta aí', botava umas músicas e começava [a dançar], só para ela ver que eu sabia dançar", ressaltou.
Quem é Juliano Floss, namorado de Marina Sena?
O influenciador Juliano Floss nasceu em Chapecó, Santa Catarina, e ganhou destaque no TikTok durante a pandemia da Covid-19, ao publicar diversos vídeos de dança. Na plataforma, ele acumula mais de 13 milhões de seguidores, e no Instagram, soma 4,5 milhões.
Juliano ganhou ainda mais visibilidade na web após se tornar amigo de Anitta e viajar com ela para a Europa, em 2023. Desde então, participou de dois videoclipes da cantora.
O jovem também integrou o elenco da Dança dos Famosos em 2024. Sua eliminação do quadro repercutiu na internet devido à nota dada pela atriz Nathalia Dill, que avaliou sua performance com um 9,9. O motivo teria sido uma cotovelada acidental que a instrutora deu no rosto do influenciador.