Reprodução/Instagram/@araujovivianne/@belo Viviane Araújo e Belo podem ter o primeiro trabalho juntos

Viviane Araujo afirmou que não há qualquer tensão ao contracenar com Belo em "Três Graças". A atriz, que entra na novela das 21h como um amor antigo de Misael, explicou na manhã desta segunda-feira (1º) que encara o reencontro profissional com o cantor como parte do trabalho, sem necessidade de “cura emocional”.

A fala ocorreu durante coletiva de imprensa. Viviane respondeu a perguntas sobre a relação com o ex-marido e sobre comentários feitos por Rayane Figliuzzi, atual do cantor, que sugeriu que a atriz teria algo a “curar”.

Viviane descartou qualquer incômodo ao atuar com Belo após a separação em 2007. “Não, gente. É um trabalho. A gente está ali atuando, fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Então é pelo meu trabalho mesmo”, afirmou.

A atriz explicou que vê a participação na novela como um novo desafio: “Sei que vai ser um grande desafio para mim também, porque é uma personagem diferente das que eu já fiz. Então estou encarando mesmo como um grande desafio como profissional”. Questionada se a associação com o passado amoroso afetava a atuação, Vivi respondeu de forma direta: “Não”.

A atriz também foi informada sobre a fala de Rayane Figliuzzi, que comentou ao vivo que a participação poderia ajudar Viviane a “se curar”. A reação foi imediata: “Quem? Nem vi, gente. Juro, não vi nada mesmo, de verdade”.

Viviane disse que a relação com Belo terminou sem brigas públicas e sem pendências emocionais. “A gente nunca brigou. Nossa história passou. A gente teve toda aquela história que todo mundo sabe e conhece, mas passou. Cada um seguiu sua vida e agora a gente vai se encontrar num trabalho”, disse.

Romance, separação e reencontro profissional

Viviane e Belo iniciaram o relacionamento em 1998 e viveram juntos seis meses após o primeiro encontro. Eles chegaram a comprar uma casa e ficaram noivos, com direito a pedido no programa da Xuxa. A fase mudou quando o cantor foi preso em 2002, período em que Viviane o visitou na cadeia.

A separação aconteceu em 2007, após a atriz receber cartas anônimas que relatavam traições do pagodeiro. No mesmo ano, Belo iniciou o relacionamento com Gracyanne Barbosa, que nega ser pivô do fim.



