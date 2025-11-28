Reprodução/ Record TV/ Globoplay/ Globo - Fábio Rocha Rayane, Belo e Viviane Araujo

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, não sabia que o companheiro protagonizará cenas românticas com Viviane Araujo. O artista e a intérprete namoraram entre 1998 e 2007.



Nesta sexta-feira (28), a ex-peoa de "A Fazenda 17", reality rural da Record TV, foi surpreendida pela notícia. Lucas Selfie, durante o "Cabine de Descompressão", foi o responsável por contar a novidade para a influenciadora.

O SELFIE FALANDO PRA RAYANE QUE O BELO VAI FAZER PAR NA NOVELA COM A VIVIANE ARAUJO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VSF, QUE CÃO #AFazenda pic.twitter.com/S01oPDja0g — thiago (@httpsrealitys) November 28, 2025

Inicialmente, Rayane ficou incrédula e não levou o assunto a sério. Depois, minimizou a situação, argumentando que era um trabalho artístico. "Viviane Araujo? Mentira? Ah, mas não tem problema. Não acredito, mas quero ver. É profissional, está tudo bem", disse ela.

A Rede Globo já confirmou a adição de Viviane no elenco de "Três Graças", atual novela das nove, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios.

Caberá a atriz interpretar Consuelo. Segundo consta no roteiro da narrativa do horário nobre, a personagem será um amor antigo de Misael, defendido por Belo. A mulher retornará ao folhetim e o casal deve se reconciliar na novela.

“Na trama das nove, ela vai interpretar Consuelo, um amor do passado de Misael [Belo], que mexe com os rumores do morador da comunidade fictícia da Chacrinha”, antecipou a emissora em nota enviada à imprensa.

Esta é a primeira vez que o ex-casal realiza um trabalho em conjunto. Desde a separação, que ocorreu em 2007, após nove anos de relacionamento, os dois se afastaram e não tinham feito nenhum tipo de parceria profissional.

Antes da confirmação ser feita pelo canal, vários rumores já apontavam a escalação de Viviane. "Viviane Araujo na novela! Os boatos eram verdadeiros, olha quem vai chegar com toda a sua graça no meu novelão das 9. Ela causa muito, né? Um beijo, Aguinaldo!", contou a empresa no X, antigo Twitter.

Romance atual

Em dezembro de 2024, Belo surpreendeu o público ao anunciar o relacionamento com Rayane Figliuzzi. Isso porque parte dos fãs do artista esperava que ele fosse se reconciliar com a ex-BBB Gracyanne Barbosa, de quem se separou em abril do mesmo ano.



