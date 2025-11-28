Rayane, Belo e Viviane Araujo
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, não sabia que o companheiro protagonizará cenas românticas com  Viviane Araujo. O artista e a intérprete namoraram entre 1998 e 2007.

Nesta sexta-feira (28), a ex-peoa de "A Fazenda 17", reality rural da Record TV, foi surpreendida pela notícia. Lucas Selfie, durante o "Cabine de Descompressão", foi o responsável por contar a novidade para a influenciadora.

Inicialmente,  Rayane ficou incrédula e não levou o assunto a sério. Depois, minimizou a situação, argumentando que era um trabalho artístico. "Viviane Araujo? Mentira? Ah, mas não tem problema. Não acredito, mas quero ver. É profissional, está tudo bem", disse ela.

A Rede Globo já confirmou a adição de  Viviane no elenco de "Três Graças", atual novela das nove, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios.

Caberá a atriz interpretar Consuelo. Segundo consta no roteiro da narrativa do horário nobre, a personagem será um amor antigo de Misael, defendido por Belo. A mulher retornará ao folhetim e o casal deve se reconciliar na novela.

“Na trama das nove, ela vai interpretar Consuelo, um amor do passado de Misael [Belo], que mexe com os rumores do morador da comunidade fictícia da Chacrinha”, antecipou a emissora em nota enviada à imprensa.

Esta é a primeira vez que o ex-casal realiza um trabalho em conjunto. Desde a separação, que ocorreu em 2007, após nove anos de relacionamento, os dois se afastaram e não tinham feito nenhum tipo de parceria profissional. 

Antes da confirmação ser feita pelo canal, vários rumores já apontavam a escalação de Viviane. "Viviane Araujo na novela! Os boatos eram verdadeiros, olha quem vai chegar com toda a sua graça no meu novelão das 9. Ela causa muito, né? Um beijo, Aguinaldo!", contou a empresa no X, antigo Twitter.

Romance atual

Em dezembro de 2024, Belo surpreendeu o público ao anunciar o relacionamento com Rayane Figliuzzi. Isso porque parte dos fãs do artista esperava que ele fosse se reconciliar com a ex-BBB  Gracyanne Barbosa, de quem se separou em abril do mesmo ano.

O casamento entre Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 16 anos juntos. O casal era querido pelo público, ganhando muitos fãs ao longo dos anos. Entretanto, o início do relacionamento foi marcado por polêmicas e rumores de traição, que deu o título de “fura olho” para a modelo fitness.. Foto: (Reprodução)
Antes de engatar no namoro com Gracyanne, o pagodeiro viveu em um romance de nove anos com a atriz Viviane Araújo. . Foto: (Reprodução)
Na época em que esteve com Viviane, Belo chegou a ser preso por associação ao tráfico de drogas. Entretanto, o relacionamento continuou firme, com a atriz mantendo contato e indo nas visitas íntimas do cantor.. Foto: (Reprodução)
Em 2007, Belo anunciou o término com a musa e engatou em um relacionamento com Gracyanne. Assim que saiu da prisão, ele se mudou para a casa da musa fitness, ficando noivo em 2008.. Foto: (Reprodução)
Após a separação com a rainha de bateria do Salgueiro, rumores de que havia tido uma traição começaram a pairar. Na época, o Brasil abraçou a atriz, sendo sempre levado em consideração o fato de Viviane não ter abandonado Belo, nem quando ele esteve preso. . Foto: (Reprodução)
Viviane afirmou que teria sido traída por Belo com Gracyanne, e que teria visto registros de ligações dele para a musa fitness, quando ainda eram casados. O pagodeiro e a ex-dançarina do Tchakabum negam a história.. Foto: (Reprodução)
Os rumores de traição aumentaram quando o pagodeiro assumiu um relacionamento com Gracyanne, que era ex-dançarina do Tchakabum, que rapidamente ganhou antipatia do público.. Foto: (Reprodução)
Gracyanne e Belo já haviam tido um affair anos antes de ele se relacionar com Viviane. A musa fitness conta que conheceu o cantor em São José do Rio Preto, quando ainda era dançarina, e teve um rápido namoro de dois meses com ele.. Foto: (Reprodução)
Gracyanne sempre negou que tivesse se relacionado com Belo enquanto estava casado com Viviane. Anos depois, quando já estava casada com o pagodeiro, ela chegou a sugerir que ele reencontrasse com a rainha de bateria do Salgueiro para resolver todas as questões do passado.. Foto: (Reprodução)
Belo, por sua vez, admitiu em 2012 que traiu algumas vezes Viviane Araújo, mas sempre enfatizando que nunca foi com Gracyanne. . Foto: (Reprodução)
O relacionamento de Belo e Gracyanne foi marcado por momentos polêmicos. Em uma entrevista ao “Pânico na Rádio”, a musa fitness afirmou que é adpeta do sexo anal, mas que Belo não era um grande fã da prática. Além disso, ela acrescentou que não ficava chateada pois o casal “vai se adequando” e incorporando “brinquedinhos que resolvem”.. Foto: (Reprodução)
O ex-casal também compartilha tatuagens. Enquanto Gracyanne tem tatuado o nome de Belo na região do cóccix, feita logo no primeiro ano de noivado. Eles ainda possuem o mesmo desenho, em que a musa tem escrito “Belo, eu te amo”, e ele “Gracyanne, eu te amo”.. Foto: (Reprodução)
Em 2016, o casal passou por uma crise, com direito a brigas aos gritos enquanto saíam da academia. A crise também se soma a questões financeiras em 2018. Na época, o jornalista Léo Dias não teria pagado uma cirurgia que a mãe de Belo teria feito após ser atacada pelo cachorro da família.. Foto: (Reprodução)


