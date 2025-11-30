Reprodução/ Instagram @virginia Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca revelou novos detalhes sobre como começou a se envolver com Vini Jr. durante a edição mais recente do Sabadou, programa que ela apresenta no SBT.

A influenciadora abriu o jogo sobre a fase em que os dois ainda trocavam mensagens e explicou que o primeiro contato pessoal ocorreu antes de qualquer envolvimento amoroso, mas que a afinidade surgiu rapidamente.

"Quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, eu achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele [na Espanha]”, contou. Ela destacou que, nesse período inicial, não houve beijo.

Virginia relembrou que a mudança aconteceu durante a viagem ao encontro do jogador do Real Madrid.

“Nisso que fui lá ver ele, a gente ficou e acredito que foi aí que apaixonei. Gostei de ficar com ele”, disse, rindo ao lembrar do momento.

Hoje, segundo ela, a rotina do casal é marcada pelos deslocamentos constantes entre São Paulo e Madri.

“[Agora] ficamos no bate e volta, São Paulo e Madri, pra lá e pra cá”, comentou.

O primeiro encontro dos dois teria acontecido na festa de aniversário do próprio Vini, em julho deste ano, pouco depois de Virginia tornar pública a separação de Zé Felipe, pai de seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.