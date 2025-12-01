Reprodução/ Instagram @araujovivianne Viviane Araujo e Guilherme Militão

Viviane Araujo, de 50 anos, surpreendeu os seguidores neste domingo (30), quando usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de biquíni em meio ao dia ensolarado.

A artista, prestes a retornar à Globo para formar par romântico com o ex, Belo, em "Três Graças", estava ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão, na ocasião.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 15,7 milhões de seguidores, a sambista ainda escreveu: “Vitamina D e amor”. Nos comentários, os fãs elogiaram o casal e destacaram o físico definido da artista.

"Que fofos. Nada melhor do que um momento assim em pleno domingo", disse uma internauta. "Eu faria tudo para ter o abdômen da Vivi, menos treinar igual ela", brincou uma segunda. "Tanquinho nada, isso é uma máquina. Arrasou", disse ainda uma terceira.

A Globo já anunciou a escalação de Viviane no elenco de "Três Graças", atual novela das nove, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios.

Ela vai defender Consuelo. De acordo com o roteiro da narrativa do horário nobre, a personagem será um amor antigo de Misael, defendido por Belo. A mulher retornará ao folhetim e o casal deve se reconciliar na novela.

“Na trama das nove, ela vai interpretar Consuelo, um amor do passado de Misael [Belo], que mexe com os rumores do morador da comunidade fictícia da Chacrinha”, antecipou a emissora em nota enviada à imprensa.

Esta é a primeira vez que o ex-casal realiza um trabalho em conjunto. Desde a separação, que ocorreu em 2007, após nove anos de relacionamento, Belo e Viviane se afastaram e não tinham feito nenhum tipo de parceria profissional.

Antes da confirmação ser feita pelo canal, vários rumores já apontavam a escalação de Viviane. "Viviane Araujo na novela! Os boatos eram verdadeiros, olha quem vai chegar com toda a sua graça no meu novelão das 9. Ela causa muito, né? Um beijo, Aguinaldo!", contou a empresa no X, antigo Twitter.

Carnaval

Viviane Araujo concilia as gravações da novela com os ensaios para as festas carnavalescas de 2026. A atriz representa a Acadêmicos do Salgueiro. Neste próximo ano, a agremiação homenageia a professora, artista plástica, figurinista e cenógrafa Rosa Magalhães (1947 - 2024).