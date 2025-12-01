Viviane Araujo e Guilherme Militão
Reprodução/ Instagram @araujovivianne
Viviane Araujo e Guilherme Militão

Viviane Araujo,  de 50 anos, surpreendeu os seguidores neste domingo (30), quando usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de biquíni em meio ao dia ensolarado.

Viviane Araujo beija Guilherme Militão. Foto: Reprodução/ Instagram @araujovivianne
Viviane Araujo com o marido. Foto: Reprodução/ Instagram @araujovivianne
Viviane Araujo. Foto: Reprodução/ Instagram @araujovivianne
Viviane Araujo. Foto: Reprodução/ Instagram @araujovivianne
Viviane Araujo e Guilherme Militão. Foto: Reprodução/ Instagram @araujovivianne

A artista, prestes a retornar à Globo para formar  par romântico com o ex, Belo, em "Três Graças", estava ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão, na ocasião.


Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 15,7 milhões de seguidores, a sambista ainda escreveu: “Vitamina D e amor”. Nos comentários, os fãs elogiaram o casal e destacaram o físico definido da artista.

"Que fofos. Nada melhor do que um momento assim em pleno domingo", disse uma internauta. "Eu faria tudo para ter o abdômen da Vivi, menos treinar igual ela", brincou uma segunda. "Tanquinho nada, isso é uma máquina. Arrasou", disse ainda uma terceira.

Saiba mais

A Globo já anunciou a escalação de Viviane no elenco de  "Três Graças", atual novela das nove, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios.

Ela vai defender  Consuelo. De acordo com o roteiro da narrativa do horário nobre, a personagem será um amor antigo de  Misael,  defendido por  Belo. A mulher retornará ao folhetim e o casal deve se reconciliar na novela.

“Na trama das nove, ela vai interpretar Consuelo, um amor do passado de Misael [Belo], que mexe com os rumores do morador da comunidade fictícia da Chacrinha”, antecipou a emissora em nota enviada à imprensa.

Esta é a primeira vez que o ex-casal realiza um trabalho em conjunto. Desde a separação, que ocorreu em 2007, após nove anos de relacionamento, Belo e Viviane se afastaram e não tinham feito nenhum tipo de parceria profissional. 

Antes da confirmação ser feita pelo canal, vários rumores já apontavam a escalação de Viviane.  "Viviane Araujo na novela! Os boatos eram verdadeiros, olha quem vai chegar com toda a sua graça no meu novelão das 9. Ela causa muito, né? Um beijo, Aguinaldo!", contou a empresa no X, antigo Twitter.

Carnaval

Viviane Araujo concilia as gravações da novela com os ensaios para as festas carnavalescas de 2026. A atriz representa a Acadêmicos do Salgueiro. Neste próximo ano, a agremiação homenageia a professora, artista plástica, figurinista e cenógrafa Rosa Magalhães (1947 - 2024).

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-01/viviane-araujo-mostra-abdomen-trincado-em-fotos-com-o-marido.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes