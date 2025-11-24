Instagram Gracyanne Barbosa lança marca de ovos após virar meme no BBB

Gracyanne Barbosa anunciou nesta segunda (24) o lançamento da marca GracyOvos, criada após virar meme no BBB 25 por consumir grandes quantidades de ovos. A influenciadora apresentou o novo empreendimento no Instagram e explicou que a iniciativa surgiu para atender pedidos de fãs e aproveitar a repercussão causada no reality.

A influenciadora apresentou o conceito da marca em um vídeo publicado nas redes sociais. “Ovo ou galinha? Para mim, o ovo sempre vem primeiro. A origem da vida. Universo em casca. Joia de clara e gema. Força. Luxo. Proteína. E agora... Graça. GracyOvos. Minha linha de ovos exclusivos. O mesmo ovo, com muito mais Gracy. Ovacione-se”, declarou.

Segundo Gracyanne, a ideia ganhou força por causa do engajamento do público em torno de sua rotina de treinos e de alimentação. Ela afirmou que o projeto marca uma nova fase na carreira. “GracyOvos é um sonho antigo que se tornou realidade! Graças a muito trabalho e aos pedidos de vocês”, escreveu.

Gracyanne relembrou que passou por dificuldades no pré-confinamento do BBB 25 por reduzir drasticamente o consumo do alimento. Na época, revelou que chegava a comer 40 ovos por dia e passou mal ao ficar horas sem ingerir o item. “Tanto que foi a equipe inteira lá, eu passei muito mal no primeiro dia”, disse no reality.

No início do confinamento, Gracyanne ingeriu nove ovos em um único dia. Com o tempo, a dieta sofreu ajustes, e ela precisou substituir parte da proteína por carne e frango, reduzindo a quantidade de ovos no cardápio diário.

Com o fim do programa e uma mudança intensa na rotina, Gracyanne afirmou que sua alimentação mudou novamente. A influenciadora relatou queda no apetite neste fim de ano e disse que a ingestão diminuiu. “Acho que tenho comido só uns 10 a 15 ovos, no máximo. Muito pouco!”, declarou em entrevista ao jornal Extra.

Nas redes, a marca, no entanto, dividiu opiniões. Uma pessoa disse: "Eu não tô acreditando que Gracyanne Barbosa lançou uma marca de ovo que não tem nada de revolucionária kkkkkkkkk são apenas ovos como qualquer ovo de mercado kkkkkkkkkkkk". Outra afirmou: "Gente, tô igual velho tentando saber se é verdade ou fake news. Quero muito que seja fake news mesmo, que atrocidade!!!".

Há quem questionasse quanto valeria a "cartela" com seis ovos vendidos pela marca: "Era só o que faltava né gente? Alguém avisa pra Gracyanne meu Deus,no mercado a cartela de ovo é R$ 12,00". Os ovos vendidos pela influencer, que ainda não estão disponíveis para a compra, será comercializado em caixas de veludo azul, com a logomarca estampada nos ovos.



Não é a primeira vez!

Essa não é a primeira vez que Gracyanne surfa no meme para abrir um empreendimento. Em 2020, após a influenciadora passar horas no banheiro sem conseguir evacuar, a musa fitness lançou um kit para regular a função intestinal.

Na época, Gracyanne conversou com a colunista Fábia Oliveira e relatou: "Primeiro eu usei o kit para testar sua eficiência e segurança. Amei e resolvi lançar assinando o produto. São sachês e cápsulas. Os sachês têm lactobacilos e vitaminas e são pra tomar pela manhã. As cápsulas ajudam com inchaço do intestino, irritação e prisão de ventre e são para tomar à noite".

Gracyanne completa: "Nessa quarentena, o meu maior desafio tem sido ficar sem meus eventos, o contato direto com o público, sentir o carinho das pessoas. Desde que me tornei uma pessoa pública, passei a fazer eventos, representar marcas... Nunca tinha ficado mais de uma semana sem eventos. Sem dúvidas, esse tem sido um grande desafio”.