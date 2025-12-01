Virginia sambando
Virginia Fonseca, de 26 anos, teve um começo conturbado no samba. Mas a situação mudou neste domingo (30), quando a empresária participou do minidesfile da Grande Rio. 

Durante o evento, que ocorre no Rio de Janeiro, a influenciadora mostrou os avanços que teve desde que passou a se dedicar às aulas com um professor de dança profissional.


A substituta do cargo de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, antes ocupado pela atriz  Paolla Oliveira, esteve à frente da agremiação, junto com o mestre Fafá.

Internautas rasgaram elogios para ela. "Maravilhosa demais, nem parece a mesma que sambou há um mês", opinou uma primeira. "Parabéns pelo progresso", avaliou uma segunda. "Gente, estou incrédula, melhorou muito", concluiu ainda uma terceira.

Antes que o evento começasse, a ex-mulher de  Zé Felipe admitiu que estava tensa. Por meio de um vídeo publicado no perfil oficial da escola, ela explicou como estava se sentindo.

"Estou muito ansiosa, já estou tensa já tem tempo para esse desfile", confessou. "Minha mão está gelada. Mas eu acredito que vai ser lindo. Vamos entregar tudo, vai ser maravilhoso", ressaltou.

Recentemente, no "Sabadou com Virginia", a namorada de Vini Jr. contou que não se enxergava como uma boa rainha de bateria ainda. "Vou ser bem sincera. No momento, não. Não me sinto uma boa rainha porque eu estou começando", disse ela em novembro.

