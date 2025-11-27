Reprodução/TV Globo/@xuxameneghel Xuxa Meneghel fala sobre suposto pacto com o diabo

Xuxa Meneghel, conhecida como a eterna Rainha dos Baixinhos e uma das maiores vendedoras de discos da história do país, conviveu por muito tempo com boatos de que teria feito um pacto com o diabo para alcançar o sucesso. A história, no entanto, sempre a incomodou.

"Até hoje eu tenho que lidar com isso, até hoje as pessoas falam. O mundo está tão esquisito, as pessoas acreditam tanto em coisas estranhas que dão uma força para o cara lá de baixo [Diabo] em vez do cara lá de cima [Deus]", disse a apresentadora ao podcast Ambulatório da Moda.

"Todo o que eu tenho, as oportunidades que Deus me deu, se enfraquecem porque acham que eu fiz um pacto. Se foi ele [Diabo] que me deu, estão tirando valor d'Ele [Deus] e dando outro valor, porque olha o tanto que eu consegui", frisou Xuxa.





Na entrevista, Xuxa comentou que o boato, vez ou outra, é ressuscitado.

"O bem sempre tem que estar acima do mal, e eles acham que o mal me deu tudo o que eu tenho. Eu tenho o melhor público, a melhor filha, a melhor mãe… tudo o que eu tenho, então, foi o cara lá de baixo que me deu? Não tem como", afirmou.

Por fim, a apresentadora disse que esse é um assunto que ainda a incomoda bastante.

"Hoje eu faço brincadeira com isso, mas ainda me incomoda porque muita gente acredita. Tem pastor que fala que eu tenho pacto com o Diabo, pacto pra ter tudo o que eu tive… Isso é uma brincadeira de mau gosto", finalizou a ex-global.

Sobre Xuxa Meneghel

A apresentadora se tornou uma personalidade da TV na década de 1980. Em 1986, consagrou-se como uma das figuras de maior impacto cultural da América Latina ao comandar o Xou da Xuxa, na TV Globo, onde chegava a receber cerca de 80 mil cartas por dia.

Nos anos 1990, expandiu sua carreira para o exterior, apresentando programas na Argentina, Espanha e Estados Unidos, que eram assistidos por aproximadamente 250 milhões de telespectadores diariamente em todo o mundo.

Na mesma década, manteve seu sucesso no Brasil com os programas Xuxa Park e Planeta Xuxa, que alcançaram excelentes índices de audiência. Já na década de 2000, retornou ao público infantil com o projeto Xuxa Só Para Baixinhos.