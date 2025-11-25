Reprodução/Instagram/@araujovivianne/@belo Viviane Araújo e Belo

A atriz Viviane Araújo falou sobre o motivo que a levou a aceitar contracenar com o ex-marido, o cantor Belo, na novela de Aguinaldo Silva, Três Graças. No folhetim, ela viverá Consuelo e decidiu topar o convite porque o projeto foi apresentado de uma forma muito interessante. "Foi isso que também me fez aceitar", disse.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a atriz comentou sobre seu atual momento. Ela afirmou que não tem nenhum problema com Belo e destacou que os dois atuarão de forma profissional.

"Eu confesso que não sabia de nada, mesmo. O convite veio há algumas semanas, uma ou duas. Fiquei muito surpresa, mas acho que é um trabalho. O Aguinaldo sabe onde colocar tudo, ele vai saber construir uma história muito bacana com a minha chegada à novela", afirmou.





"Até onde eu sei, a Consuelo chega para tirar esse homem sofrido desse lugar, alguém que passou por muitas perdas... Ele entra em depressão, no alcoolismo, e ela tenta tirá-lo dessa situação. A gente vai levar tudo para um lado muito poético, muito bonito, leve. Foi isso que também me fez aceitar", revelou.

Ela contou ainda que conversou com o marido, Guilherme Militão, antes de aceitar o papel na trama. "Quando recebi o convite, a primeira pessoa com quem falei foi meu marido. Ele entende, sabe o quanto eu amo meu trabalho, amo atuar. A gente está muito bem, se entende muito, é muito parceiro, amigo. Não tem nada que vá abalar", declarou.

A atriz também comentou como é a sensação de reencontrar Belo, desta vez no trabalho. "Eu tenho a minha vida, ele tem a dele. A vida quis que a gente se encontrasse na teledramaturgia. Se for desse jeito, está tudo bem, está tudo certo. Cada um tem a sua vida", finalizou.