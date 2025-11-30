Reprodução/Instagram/@simonemendes/@simaria Simone e Simaria formaram dupla juntas por anos

Simone Mendes, de 41 anos, voltou a descartar a ideia de fazer dupla com a irmã, Simaria, de 43 anos. A cantora sertaneja se manifestou após ver um post que dizia: "Simone Mendes fala sobre possível volta com Simaria: 'Se for da vontade de Deus, é o que eu falei, por que não, né? Ela é minha irmã, é meu amor. A gente escreveu uma história lindíssima'".

Nos comentários da publicação, a artista enfatizou que sua declaração foi dada em outro contexto e que não estava se referindo a uma volta definitiva com a irmã. "Voltar, não! Eu amo minha história, e o que venho construindo na minha carreira solo é muito especial para mim! Agora, faria sim uns três, quatro shows para matar a saudade dos fãs dessa linda história!", explicou Simone.

Reprodução/Youtube Simone e Simaria em gravação de DVD





No início deste mês, as irmãs alegraram o público ao aparecerem cantando juntas em uma tarde com Carlinhos Maia. Elas interpretaram hits como "Bom Substituto" e "126 Cabides". A dupla chegou ao fim em 2022; o motivo teria sido o desejo de Simaria de dedicar-se à própria saúde após ter tuberculose, além de passar mais tempo com a família.





Na época, surgiram boatos de que as cantoras teriam brigado, o que teria motivado o afastamento, algo que elas nunca confirmaram.

Reprodução/Youtube Simone e Simaria cantando juntas





Simone seguiu carreira solo, fazendo shows por todo o país e emplacando sucessos como "Erro Gostoso".

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse: 'Olha, como é que vai ser daqui para a frente?'. Conversamos; ela estava cansada de trabalhar bastante. Essa vida é puxada e cansativa", contou a cantora em entrevista.