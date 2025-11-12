Twitter Piovani detona Suzane von Richthofen após série: "Encosto"

Luana Piovani criticou Suzane von Richthofen nesta quarta-feira (12) após o sucesso da série "Tremembé", produção do Prime Video que retrata a história da ex-presidiária. A atriz se mostrou revoltada com a repercussão da trama, em que Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane, condenada pelo assassinato dos pais em 2002.

Nas redes sociais, Luana chamou a criminosa de “encosto” e “aborto” ao comentar o destaque que o nome de Suzane voltou a ter na internet. A artista compartilhou um vídeo sobre a rotina atual da ex-detenta e fez duras críticas ao ver a repercussão positiva em torno dela.

“Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros. Fico pensando o que esse aborto vai dizer pro filho sobre os avós”, afirmou Luana Piovani em publicação nos stories.

Suzane volta aos holofotes após série e novo negócio

Após cumprir pena na penitenciária de Tremembé, conhecida por abrigar presidiários famosos, Suzane começou a cursar Direito na Universidade São Francisco, em Bragança Paulista. A série do Prime Video resgatou o interesse do público pelo caso e pelo destino da ex-detenta.

Suzane se casou com o médico Felipe Zecchini Muniz e passou a assinar como Suzane Louise Magnani Muniz, abandonando o sobrenome dos pais. Além disso, ela passou a vender produtos artesanais pela internet, como chinelos personalizados que chegam a custar R$ 150.

A loja virtual de Suzane já soma mais de 100 mil seguidores. Em publicação recente, ela agradeceu o apoio dos compradores. “Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp. Carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo – mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”, escreveu.

Suzane também afirmou que gerencia as vendas sozinha. “Eu mesma que cuido de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem comigo”, declarou.