Reprodução/Instagram Filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Amanda Kimberlly se pronunciou sobre o acidente sofrido por Helena, filha dela e do atleta Neymar Jr. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores, a modelo revelou que a herdeira teve uma fratura exposta e precisou passar por cirurgia.

"Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro, e, quando a Helena foi para o closet se ver no espelho, ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio", explicou sobre as circunstâncias do acidente.





“Gente, não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida", acrescentou.

Cirurgia

Em virtude da fratura exposta, a terceira filha de Neymar Jr. precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico. "Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito, e ele está no lugar, reagindo bem aos medicamentos", disse Amanda em relação ao pós-operatório.

"Mesmo vivendo todo aquele caos, ela estava ali, com saúde e toda serelepe, mesmo com o dedinho pendurado. Escrevo este relato para esclarecer a vocês que perguntaram o que houve e também como um alerta”, prosseguiu.

Kimberlly ainda enfatizou a necessidade dos pais se atentarem com esse tipo de situação, além de ponderar que estes incidentes podem ocorrer até mesmo com adultos. “Situações assim podem acontecer até com nós, adultos. Prender o dedo em algum lugar e mais comum do que parece", avaliou.

Por fim, ela explicou o motivo de ter demorado para explicar o caso. O acidente doméstico teria ocorrido há mais de 10 dias. “Esperei o retorno para explicar a vocês o que aconteceu com o dedinho da Helena", finalizou.