Lauana Prado protagonizou um climão durante apresentação no último sábado (9), no projeto "Lauana Prado Raiz". A cantora sertaneja demonstrou ciúmes da noiva, a influenciadora Tati Dias, que subiu ao palco e acabou passando por uma saia justa diante do público.
Durante a performance de “Pra Ter o Seu Amor”, sucesso de Jorge & Mateus, Lauana se sentou no palco para cantar. Em seguida, Tati Dias apareceu, ovacionada pela plateia, usando um conjunto marrom de cropped e saia. Ela se aproximou da artista e se sentou ao lado da companheira.
Ao perceber a cena, Lauana reagiu com bom humor, mas também com certo constrangimento. A cantora afirmou que “não tem como” Tati sentar ali, fazendo referência a uma possibilidade da loira “pagar calcinha". A influenciadora então cruzou as pernas para evitar que o momento se tornasse mais embaraçoso.
Tati tentou se cobrir com uma toalha pequena estampada com o rosto da artista. Lauana, visivelmente desconfortável, se inclinou para tentar esconder a noiva. A produção do show entrou em cena rapidamente e entregou um roupão preto para que Tati cobrisse as pernas.
Ao receber o roupão, Lauana agradeceu a equipe com um “obrigada” e brincou em seguida: “Ela não tem modos”.