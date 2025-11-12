Instagram/YouTube Luana Piovani reage a crítica de Narcisa a Boninho: “Máscaras caem”

Luana Piovani comentou nesta quarta-feira (12) as declarações de Narcisa Tamborindeguy contra Boninho. A socialite afirmou que o ex-marido é um pai ausente e negligente com a filha Marianna, de 39 anos. O comentário foi feito durante participação no programa "De Frente com Blogueirinha".

Luana compartilhar o trecho em seu perfil e comentou a fala da socialite. “Amo quando as máscaras caem. Na minha bio vai ter uma historinha com o Little... [Boninho] Será que a esposa [Ana Furtado] não se incomoda em ver e ser cúmplice disso?”, escreveu a atriz.

Durante o programa, Narcisa criticou a postura do ex-diretor da Globo. “Aquele homem, Little Boni, viu? Ela está sem carro, ele a deixou sem carro. Ele é uma pessoa que não é boa para ela, não é um bom pai, não fez homenagem nenhuma quando ela passou para a King’s University. Não, não fez nada! Não ligou. Ele é péssimo, um pai ausente, que não dá amor”, afirmou.

A socialite ainda detalhou que a filha teria sido assaltada e que Boninho não prestou assistência. “O carro quebrou, e ele foi incapaz de providenciar outro. Ela foi assaltada, e ele não conseguiu trocar o carro da menina... Ele só gosta da outra filha, da Isabella”, disse, referindo-se à herdeira do ex-diretor com Ana Furtado.

Resposta de Boninho

Após a repercussão, Boninho publicou uma resposta no Instagram. O diretor afirmou que sempre foi presente na vida dos filhos e pediu respeito diante das falas de Narcisa. “Tenho três filhos lindos — Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso”, declarou.

O ex-diretor da Globo disse que não pretende discutir assuntos familiares em público. “Nunca tratei assuntos familiares em público e não pretendo começar agora. Mas toda essa exposição, tão desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos”, escreveu.

Boninho também criticou a condução da entrevista. “É por eles — pela minha família que amo e que foi envolvida de forma gratuita nessa situação — que peço respeito diante da leviandade do que foi dito. Do olhar editorial, maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento”, afirmou.

O diretor encerrou o texto destacando que busca preservar a família. “Eu jamais faria algo assim. Com ninguém. Só desejo preservar meus filhos, minha família. Sigo tranquilo e em paz. E desejo que todos possam seguir assim também”, completou.