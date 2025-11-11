Reprodução/ Instagram @jojotodynho Jojo Todynho

Jojo Todynho anunciou nesta segunda-feira (11) que trocou de unidade da faculdade onde cursa Direito no Rio de Janeiro. A cantora explicou que a decisão ocorreu após um desentendimento com um colega de sala. Nos stories no Instagram, afirmou que o respeito é essencial no ambiente acadêmico.

Jojo disse que a mudança aconteceu porque “é uma boa aluna” e que o desempenho sem privilégios “incomoda as pessoas”. A cantora explica que dentro da instituição é apenas “Jordana” e não a figura pública conhecida do público.

“Eu vim aqui hoje na secretaria dizer que eu queria sair da faculdade, procurar uma outra unidade, porque aqui dentro não tenho nenhum tipo de privilégio, não pago diferente”, contou. Em seguida, defendeu a importância do respeito: “Eu acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não do outro, mas todos nós devemos respeitar o outro, isso é muito importante.”

A cantora afirmou que situações de desrespeito prejudicam o aprendizado e a convivência entre alunos e professores. “É muito constrangedor quando um professor, dentro de sala de aula, infelizmente passa por uma situação nada agradável. Não fica legal para ninguém”, disse.

Jojo disse que continuará firme nos estudos e que pretende se formar em 2027. “Isso só reforça para mim que eu estou no melhor caminho e que serei uma ótima advogada. Divergência acontece em qualquer lugar, aonde eu estiver, eu prezarei sempre pelo meu respeito, porque o respeito é bom e todo mundo gosta e comigo ele jamais será seletivo.”

Nos stories, ela escreveu: “Falta apenas dois anos para a minha sonhada graduação, sigo firme no meu propósito.”

Relembre

A mudança ocorre após uma briga entre Jojo e um colega de classe. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, mas, segundo a cantora, não houve agressão física.

“Gente, quarta-feira tive uma discussão com um colega de sala chamado Arnaldo. Ele me xingou e eu o respondi, e o mesmo, de forma maldosa e oportunista, foi para a delegacia narrar que ele foi vítima da minha pessoa. Só que ele não contou o que fez”, explicou.

A cantora disse que há testemunhas do episódio. “Ali tem a professora como testemunha, e os alunos também. Outra coisa: uma discussão não expulsa ninguém de dentro de uma faculdade. Até porque, sou uma ótima aluna, tenho ótimas notas.”

Jojo também afirmou que o colega costuma desrespeitar mulheres. “Semana passada, esse mesmo querido faltou com respeito a uma senhora dentro de sala de aula, né? E os homens estavam conversando sobre a mesma coisa que a senhora. Ele não fez essa graça. Por quê? Acredito eu que ele só tem língua para falar com mulher. Só que comigo, não.”

Por fim, a cantora mandou um recado. “O meu pai, que me colocou no mundo, nunca gritou comigo. Como é que um homem na rua, que eu não conheço, vai me faltar com respeito? Não, gente. Seja homem, seja mulher, coloque as pessoas no seu devido lugar. Não invada o meu espaço, que eu não vou invadir o seu.”

