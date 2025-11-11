X/YouTube Boninho quebra silêncio e rebate acusações de Narcisa: "Desnecessária"

Boninho se pronunciou nesta terça-feira (11) após as declarações de Narcisa Tamborindeguy, que o acusou de ser um “péssimo pai” e de “não dar amor” à filha Marianna. O diretor de TV publicou um texto no Instagram em defesa da família e afirmou que jamais faria o que foi dito pela ex-mulher.

A entrevista de Narcisa foi exibida no programa "De Frente com Blogueirinha", na última segunda-feira (10). Durante a conversa, a socialite fez críticas diretas ao ex-diretor da Globo e relatou situações que, segundo ela, demonstrariam falta de apoio à filha.

No texto, Boninho disse que sempre esteve presente na vida dos três filhos Marianna, Pedro e Isabella. Ele pediu respeito diante da repercussão. “Tenho três filhos lindos - Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive, e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso”, escreveu.

O diretor ressaltou que evita tratar assuntos pessoais em público, mas se manifestou para proteger a família. “Toda essa exposição, tão desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos”, declarou.

Ele ainda criticou a forma como o tema foi abordado na entrevista. “Peço respeito diante da leviandade do que foi dito. Do olhar editorial maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento. Eu jamais faria algo assim. Com ninguém”, completou.

Boninho encerrou o comunicado com um apelo pela privacidade dos familiares. “Só desejo preservar meus filhos, minha família. Sigo tranquilo e em paz. E desejo que todos possam seguir assim também.”

Entrevista na Blogueirinha



Durante o programa, Narcisa afirmou que Boninho não presta apoio à filha e que teria deixado Marianna sem carro após um assalto. “Ela tá sem carro, ele deixou ela sem carro, ele é uma pessoa que não é boa pra ela, não é um bom pai pra ela”, declarou.

A socialite também disse que o ex-marido não valorizou conquistas da jovem. “Não fez homenagem nenhuma quando ela passou pra King's University, não fez nada, não ligou, é um péssimo pai, ausente, não dá amor pra ela”, completou.

Narcisa ainda acusou Boninho de favorecer outra filha. “Ele só gosta da outra filha, da Isabela”, afirmou. Ao ser questionada se ainda gostava do ex, ela respondeu: “Não , nunca gostei. E vamos mudar de assunto, chega, acabou.”

A apresentadora Blogueirinha reagiu às falas e criticou o diretor de TV. “Ô Boninho, vai dar parabéns pra tua filha? Para de escolher a filha preferida, isso não existe não”, disse.