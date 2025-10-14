Reprodução/Internet Ana Raquel Copetti deixará a TV Bahia no fim de 2025

Ana Raquel Copetti está de saída da TV Bahia. Responsável pela reestruturação de uma das praças até então mais problemáticas para a Globo, a jornalista irá deixar o comando do jornalismo da afiliada do canal no final deste ano. A executiva foi contratada pela própria rede e assumirá, em janeiro de 2026, a diretoria de jornalismo da filial da emissora em Minas Gerais — a função havia sido descontinuada em maio de 2023, com a demissão de Marcelo Moreira.

Desde então, Belo Horizonte tinha apenas com um gerente regional, que se reportava diretamente ao Rio de Janeiro. O anúncio da saída de Ana Raquel Copetti foi feito internamente aos funcionários da TV Bahia no início da tarde desta terça-feira (14). A jornalista era a número 1 da hierarquia do telejornalismo da afiliada da Globo desde março de 2023, depois da saída de Eurico Meira da Costa.

Ela, no entanto, já trabalhava na emissora desde outubro de 2019, como gerente de jornalismo. A sua gestão foi marcada pela volta por cima da praça: os telejornais locais de Salvador se firmaram como líderes e, não raramente, tem os maiores índices da faixa horária no Painel Nacional de Televisão.

Chefona vai para Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, a executiva terá que fazer o mesmo milagre que fez em Salvador: ela terá que transformar os noticiosos regionais da Globo em formatos mais próximos do público, deixando a tradição classuda da rede na região de lado. Os telejornais ficaram mais atrativos nos últimos anos, mas ainda sofrem com a forte concorrência das rivais, principalmente no horário do almoço.

Currículo

Profissional experiente, Ana Raquel Copetti é uma cria da Record. Apesar de ter começado sua trajetória na televisão em uma afiliada da Globo, foi na rival que ela se notabilizou como executiva relevante: entre 2008 e 2011, ela foi coordenadora de produção da TVMS, parceira da rede no Rio Grande do Sul. Depois, foi gerente de jornalismo da rede em Goiânia, Porto Alegre, Salvador e, por último, em Florianópolis.

Na Rede Bahia, ela será substituída por Christiano Caldeira, até então responsável pela gerência de conteúdo de esportes e entretenimento. Virgílio Gruppi, que até então atuava como gerente de jornalismo da Globo Minas, foi transferido para a Globo do Rio de Janeiro: ele assumirá o posto de editor-chefe adjunto do Jornal Nacional a partir de 1º de janeiro de 2026.