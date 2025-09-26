Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Shawn Mendes movimentou as redes sociais ao deixar uma curtida em uma das fotos da viagem de Bruna Marquezine pela Itália.

A interação do cantor, que se soma a outras 850 mil curtidas na publicação, ganhou destaque por incluir também a do ator João Guilherme, ex-namorado  da atriz.

Os rumores sobre um possível envolvimento entre Bruna e Shawn Mendes circulam desde 2017, quando o artista canadense se apresentou no Rock in Rio e passou a seguir a atriz nas redes sociais.

À época, o gesto gerou especulações sobre um romance, embora os dois nunca tenham assumido qualquer relacionamento publicamente.

Nas redes, fãs não contiveram a empolgação. Comentários como “Shawn mandou avisar que tá solteiro”, “casalzão” , entre outros, lotaram a publicação. 

Lollapalooza 2025

A passagem de Shawn Mendes pelo Brasil para o Lollapalooza 2025 não parou apenas nos palcos. Nas redes sociais, comentários se multiplicaram após rumores de que o cantor canadense teria participado de uma festa privada depois do festival, onde teria sido visto em clima de romance com Bruna Marquezine.

A atriz, solteira desde o término com João Guilherme, foi apontada como possível novo affair do artista internacional. Até o momento, nem Mendes nem Marquezine confirmaram qualquer envolvimento.

