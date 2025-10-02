Reprodução/Instagram@ivetesangalo/@marcelocsangalo Marcelo Sangalo e Ivete

Ivete Sangalo iniciou a manhã desta quinta-feira (2) em clima de muita emoção. A famosa utilizou seu perfil no Instagram, para dar os parabéns ao primogênito, Marcelo, que completou 16 anos. A cantora postou fotos do filho ainda pequeno.

A artista, em seu texto, Ivete falou sobre o grande amor que sentiu pelo filho: um sentimento imenso, quase indescritível, que transbordava de seu coração desde o momento em que soube que ele viria ao mundo.

"Eu me emociono só de pensar em tudo o que tenho para falar sobre você. Sobre esse cara que chegou trazendo de volta o meu sorriso mais puro e leve. Você trouxe para a minha vida o sentido mais completo de existir. O maior amor que eu poderia sentir, foi você quem me trouxe", iniciou a famosa.





"A mamãe tem tanto orgulho de você, meu filhão! Você é um cara tão especial, tão generoso e de uma doçura que não tem tamanho. Humano! Você é profundamente humano, e é isso que você deixa na vida de cada pessoa que tem o privilégio de te conhecer. Eu te amo demais, meu filho. A mamãe está aqui com você para tudo! Estamos juntos nessa caminhada linda que é ser sua mãe", continuou.

Por fim, Ivete Sangalo deseja tudo de melhor para Marcelo e ressalta sobre os talentos do rapaz, inclusive, na música.

"Que sorte a minha, viu, mano? Te amo, e desejo que sua vida seja linda e cheia de nuances especiais, como as que existem no seu coração. Brilhe muito, meu filho! Seus muitos talentos te levarão por caminhos maravilhosos. Amor e mais amor para o amor da minha vida inteira", finalizou a matriarca.