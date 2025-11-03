Instagram Príncipe William visita o Rio e recebe chaves da cidade de Eduardo Paes

O príncipe William desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (3) e recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes. A visita é a primeira de uma série de compromissos ligados ao Earthshot Prize e ao programa United for Wildlife, que promovem ações de sustentabilidade e proteção ambiental.

Em publicação nas redes sociais, o herdeiro do trono britânico agradeceu pela recepção calorosa.

“ Foi uma honra receber as chaves da cidade no icônico Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, antes de alguns dias empolgantes com o Earthshot Prize e o United for Wildlife. Obrigado pela calorosa recepção, prefeito @eduardopaes ”, escreveu o príncipe.





William participa de eventos ambientais no Brasil

A visita do príncipe faz parte de uma agenda que antecede a COP30, cúpula do clima das Nações Unidas, marcada para ocorrer em Belém. Esta é a primeira vez que o herdeiro britânico visita a América Latina, e a viagem tem como objetivo promover projetos de inovação voltados ao combate das mudanças climáticas.

Durante três dias, William deve participar de eventos no Rio e em Belém. A programação inclui encontros com autoridades, lideranças ambientais e representantes de comunidades locais. A cerimônia de entrega do Earthshot Prize acontecerá na próxima quarta-feira (5) e premiará cinco iniciativas ambientais com 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões) cada.

À Reuters, Jason Knauf, presidente-executivo do Earthshot Prize, afirma que o Brasil foi escolhido por sua diversidade e engajamento com questões ambientais.

“ Com sua energia, seu povo e suas paisagens icônicas, o Brasil é o lugar perfeito para celebrar a incrível inovação ambiental e sediar nosso maior e melhor Earthshot de todos os tempos ”, afirmou.

A cerimônia contará com apresentações da cantora australiana Kylie Minogue e do músico brasileiro Gilberto Gil. O evento deve reunir mais de mil convidados, entre líderes globais, cientistas e filantropos.

Enquanto William cumpre a agenda ambiental, sua esposa, a princesa Kate Middleton, permanece no Reino Unido em processo de recuperação após tratamento contra o câncer.