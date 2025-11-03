Príncipe William visita o Rio e recebe chaves da cidade de Eduardo Paes
Príncipe William visita o Rio e recebe chaves da cidade de Eduardo Paes

príncipe William desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (3) e recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes. A visita é a primeira de uma série de compromissos ligados ao Earthshot Prize e ao programa United for Wildlife, que promovem ações de sustentabilidade e proteção ambiental.

Em publicação nas redes sociais, o herdeiro do trono britânico agradeceu pela recepção calorosa.

Foi uma honra receber as chaves da cidade no icônico Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, antes de alguns dias empolgantes com o Earthshot Prize e o United for Wildlife. Obrigado pela calorosa recepção, prefeito @eduardopaes ”, escreveu o príncipe.

William participa de eventos ambientais no Brasil

A visita do príncipe faz parte de uma agenda que antecede a COP30, cúpula do clima das Nações Unidas, marcada para ocorrer em Belém. Esta é a primeira vez que o herdeiro britânico visita a América Latina, e a viagem tem como objetivo promover projetos de inovação voltados ao combate das mudanças climáticas.

Durante três dias, William deve participar de eventos no Rio e em Belém. A programação inclui encontros com autoridades, lideranças ambientais e representantes de comunidades locais. A cerimônia de entrega do Earthshot Prize acontecerá na próxima quarta-feira (5) e premiará cinco iniciativas ambientais com 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões) cada.

À Reuters, Jason Knauf, presidente-executivo do Earthshot Prize, afirma que o Brasil foi escolhido por sua diversidade e engajamento com questões ambientais.

Com sua energia, seu povo e suas paisagens icônicas, o Brasil é o lugar perfeito para celebrar a incrível inovação ambiental e sediar nosso maior e melhor Earthshot de todos os tempos ”, afirmou.

A cerimônia contará com apresentações da cantora australiana  Kylie Minogue e do músico brasileiro Gilberto Gil. O evento deve reunir mais de mil convidados, entre líderes globais, cientistas e filantropos.

Enquanto William cumpre a agenda ambiental, sua esposa, a princesa Kate Middleton, permanece no Reino Unido em processo de recuperação após tratamento contra o câncer.

