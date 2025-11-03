Reprodução/TV Globo Príncipe William participará do Domingão com Huck

O Príncipe William irá participar do Domingão com Huck no próximo domingo (9). O membro da realeza britânica será o convidado especial da atração de Luciano Huck, que revelou a novidade durante o programa do último domingo (2), deixando os telespectadores surpresos.

O comunicador explicou que o Príncipe William vai estar no Brasil esta semana para prestigiar Earthshot Prize, uma premiação internacional que busca trazer projetos de sustentabilidade de todo mundo. O evento acontecerá na quarta-feira (5), no Rio de Janeiro, e Huck foi escolhido como mestre de cerimônia.

"Príncipe William, futuro rei da Inglaterra, filho da princesa Diana e do rei Charles III, estará no Brasil na semana que vem. Ele vem ao país para fazer as honras de um prêmio chamado Earthshot Prize, que celebra iniciativas sustentáveis em todo o planeta. [...] E ele estará no Domingão no próximo domingo, fará parte da nossa mistura. Pedi para ele mandar um videozinho para a gente", disse.





Atendendo o pedido, William mandou uma mensagem para a turma do Domingão.

"Oi, Luciano. Estou ansioso para vê-lo essa semana. Muito obrigado por apresentar o Earthshot Prize na quarta. Te vejo lá", reforçou o príncipe de Gales.

Luciano Huck chegou comemorar, recentemente, o convite para comandar o evento internacional e falou da importância sobre o assunto.

"O prêmio não apenas celebra conquistas globais, mas também evidencia a criatividade e o potencial das iniciativas brasileiras voltadas à sustentabilidade", disse.