Reprodução/ Instagram @haileybieber Hailey Bieber

Hailey Bieber, de 28 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para abrir um álbum de fotos no qual surgia usando biquíni. Na ocasião, a esposa de Justin Bieber renovava o bronzeado enquanto vestia um traje de banho verde.

"Claro que sim!", escreveu como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 55,6 milhões de seguidores. Os cliques ultrapassaram o índice de dois milhões de curtidas.







Nos comentários, ela foi elogiada. "Belíssima", opinou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Perfeita demais", acrescentou um segundo. "Nem parece que há um ano estava dando à luz o primeiro filho", prosseguiu uma terceira.

"O Justin Bieber realmente é um cara de sorte. Cuide muito bem dela, rapaz", brincou um quarto. "Amei esse bronze dela", confessou uma quinta. "Hailey é como eu: adora curtir uma praia", comparou ainda uma sexta internauta.

Saiba mais

Hailey Bieber é filha do ator norte-americano Stephen Baldwin e da designer Kennya Deodato. A mãe dela é brasileira. É por este motivo que a celebridade costuma aparecer comendo pratos típicos do Brasil. O pão de queijo e o brigadeiro são um dos mais recorrentes no cardápio dela.

Em agosto de 2024, Hailey teve Jack Blues Bieber. O bebê é o primogênito dela e do cantor e compositor Justin Bieber. Mesmo após mais de um ano, o rosto da criança é uma incógnita para os fãs.

Isso porque ele não teve o rosto divulgado desde o nascimento. Os pais de primeira viagem postaram pouquíssimos registros do herdeiro. Quando postam, ele surge em posições que escondem a imagem da face dele. A opção por preservar o filho é semelhante ao caso do ex-casal brasileiro Sandy e Junior Lima.