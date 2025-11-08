Reprodução/Instagram Luiza Possi revela vício em álcool e fala em processo de cura

Luiza Possi revelou na última sexta-feira (7) que enfrentou o alcoolismo e decidiu buscar recuperação. A cantora abriu o coração ao falar sobre o vício e o processo de mudança que viveu após perceber os impactos da bebida em sua rotina.

A declaração foi feita durante participação no podcast Festa da Firma, onde Luiza contou detalhes da luta contra a dependência. Segundo ela, o consumo de álcool se tornou algo diário e difícil de controlar. “Eu bebia todos os dias”, afirmou durante a entrevista.

A artista contou que a virada de chave aconteceu depois que o marido, o diretor Cris Gomes, resolveu parar de beber.

“Precisava pelo bem do nosso relacionamento. Ele precisava ou não ia dar mais certo. Ele parou e eu pensei: ‘se eu não parar, eu não vou dar força para ele’”, explicou.

Luiza lembrou que o hábito chegou a afetar momentos em família e admitiu que o comportamento a assusta hoje.

“Eu bebia a ponto de, se eu acordasse muito cedo antes do meu personal chegar, eu tomava uma. Meu filho trazia a cerveja para mim e eu achava bonitinho, achava fofo”, contou.

Durante a conversa, a cantora explicou que a decisão de mudar foi motivada pela preocupação com o bem-estar e o equilíbrio emocional. O apoio do marido e a consciência sobre os riscos do vício foram fundamentais no processo.

Atualmente, Luiza Possi está há mais de um ano sem beber. “Foi em 4 de fevereiro de 2024. Hoje, eu tenho uma relação saudável. Se eu sair, estiver feliz e tudo estiver bem, eu tomo uma cerveja. O que eu não quero é o hábito, porque eu era adicta”, completou.