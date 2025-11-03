Estreia de Tralli no Jornal Nacional é discreta e sem menções
A estreia de  César Tralli na bancada do “ Jornal Nacional ” nesta segunda-feira (3) aconteceu de forma discreta. O telejornal começou com a escalada tradicional, destacando as  fortes chuvas em várias regiões do país e a chegada do príncipe William ao Brasil para a COP30. A mudança na apresentação não foi mencionada durante a abertura.

O programa mostrou Tralli e  Renata Vasconcellos conduzindo juntos a edição pela primeira vez. A única referência direta à estreia ocorreu durante a previsão do tempo, quando a nova jornalista do quadro, Eliana Marques, deu as boas-vindas ao âncora.

Entretanto, nas redes sociais, Tralli compartilhou registros do primeiro dia na nova função e agradeceu o acolhimento da equipe.

" Meu novo cantinho… na firma! Renata e equipe me receberam com todo carinho e afeto. Sou muito grato, muito mesmo à toda essa energia boa e poderosa ", escreveu no Instagram.

O jornalista mostrou a nova mesa de trabalho e revelou o presente que recebeu de Renata Vasconcellos: um vaso de plantas e um cartão de boas-vindas.

Aqui começa uma nova jornada, que ela faça da gente pessoas melhores, mais sensíveis e conscientes. E que você tenha de mim muito carinho e força, bem-vindo ”, dizia a mensagem lida por Tralli.

O apresentador agradeceu o gesto e falou do clima de parceria na redação. A chegada de Tralli ao “Jornal Nacional” marca o fim da passagem dele pelo “ Jornal Hoje ”. O âncora substitui William Bonner, que se despediu da bancada na sexta-feira (31) após quase três décadas à frente do telejornal.

A partir de 2026, Bonner deixará as funções executivas e diárias no “JN” para integrar o “Globo Repórter” ao lado de Sandra Annenberg

