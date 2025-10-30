O jornalista César Tralli, de 54 anos, apresentou uma edição especial do Jornal Hoje nesta quinta-feira (30). O programa marca a saída do âncora do comando do jornal vespertino da Globo e a passagem de bastão para o colega de profissão Roberto Kovalick, de 60 anos. Tralli assumirá a bancada do Jornal Nacional na próxima segunda-feira (3), ao lado de Renata Vasconcelos.
A despedida aconteceu ao vivo. Tralli celebrou o momento e destacou a importância da troca. “ Boa tarde para você que está conosco aqui. É uma honra estar aqui num jornal de tanta história e tão importante para os brasileiros ”, disse Kovalick após Tralli o chamar para a bancada.
O jornalista relembrou o início no comando do Jornal Hoje e comemorou a coincidência das datas.
“ Foram quatro anos aqui. A Patrícia Marques, nossa editora, estava me lembrando que comecei no dia 30 de outubro e hoje, 30 de outubro, passo o comando para você ”, contou. Ele ressaltou o profissionalismo do sucessor. “ Tenho certeza que você vai continuar fazendo um trabalho brilhante como sempre fez .”
Durante a troca, os dois ressaltaram os desafios da rotina jornalística. “ O Jornal Hoje é um jornal nervoso. Coisas vão acontecendo, e a gente muda tudo com ele no ar. A vida é assim, a gente troca o pneu do carro com ele em movimento ”, disse Tralli. Kovalick concordou e completou: “ É isso que a gente faz todos os dias e vai continuar fazendo .”
Em homenagem a Kovalick, a emissora exibiu uma retrospectiva com momentos marcantes dos 35 anos de carreira do jornalista. O vídeo relembrou coberturas históricas, como o terremoto no Japão, as enchentes em São Paulo e a eleição de Barack Obama. Tralli se emocionou ao assistir à trajetória do colega e destacou o respeito pelo trabalho dele.
Kovalick agradeceu as palavras e falou sobre a responsabilidade de assumir o posto. “ Além de contar histórias, a gente também aprende a ouvir as pessoas e manter essa conexão. Vou me esforçar para manter essa sensibilidade todos os dias junto com o público ”, afirmou o novo âncora.
Tralli encerrou o programa agradecendo à equipe e aos telespectadores. “ O Jornal Hoje está em excelentes mãos. Essa equipe é espetacular, dedicada e apaixonada pelo que faz. Muito obrigado de coração por me acolher todos esses anos ”, disse.
O jornalista se despediu com um abraço em Kovalick e uma mensagem final. “ Desejo muito boa sorte. Tenho certeza que quem acompanha o Jornal Hoje estará em ótimas mãos com o Roberto Kovalick ". O colega completa: " E quem assistir ao Jornal Nacional também estará bem acompanhado. Valeu, amigo ”, concluiu.