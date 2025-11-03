Lô Borges
Lô Borges

Morreu neste domingo (02), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG), o cantor e compositor Lô Borges, ícone da música popular brasileira e um dos fundadores do movimento do Clube da Esquina. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O artista deixou sua obra marcada no coração dos mineiros e de todo o país, com canções que traduzem a alma de uma geração e influenciaram diversos nomes da música brasileira. Dono de uma sonoridade única, Salomão Borges Filho - seu nome de batismo - uniu poesia, melodia e liberdade criativa em composições que atravessam décadas.

A seguir, relembre sete sucessos que eternizaram o ídolo do Clube da Esquina:

O Trem Azul


Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo


Paisagem da Janela


Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor


Vento de Maio


Via Lactea



Cravo e Canela




