Morreu neste domingo (02), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG), o cantor e compositor Lô Borges, ícone da música popular brasileira e um dos fundadores do movimento do Clube da Esquina. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.
O artista deixou sua obra marcada no coração dos mineiros e de todo o país, com canções que traduzem a alma de uma geração e influenciaram diversos nomes da música brasileira. Dono de uma sonoridade única, Salomão Borges Filho - seu nome de batismo - uniu poesia, melodia e liberdade criativa em composições que atravessam décadas.
A seguir, relembre sete sucessos que eternizaram o ídolo do Clube da Esquina:
O Trem Azul
Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo
Paisagem da Janela
Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
Vento de Maio
Via Lactea
Cravo e Canela