Reprodução/Instagram Lô Borges

Morreu neste domingo (02), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG), o cantor e compositor Lô Borges, ícone da música popular brasileira e um dos fundadores do movimento do Clube da Esquina. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O artista deixou sua obra marcada no coração dos mineiros e de todo o país, com canções que traduzem a alma de uma geração e influenciaram diversos nomes da música brasileira. Dono de uma sonoridade única, Salomão Borges Filho - seu nome de batismo - uniu poesia, melodia e liberdade criativa em composições que atravessam décadas.

A seguir, relembre sete sucessos que eternizaram o ídolo do Clube da Esquina:

O Trem Azul





Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo





Paisagem da Janela





Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor





Vento de Maio





Via Lactea









Cravo e Canela











