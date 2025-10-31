Twitter Latinha de cerveja e fim de uma era: público reage à saída de William Bonner do JN

A despedida de William Bonner do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31) emocionou o público e marcou o fim de uma era na televisão brasileira. Após quase três décadas na bancada do principal telejornal do país, o jornalista deixou o comando do programa e foi homenageado durante a passagem de bastão para César Tralli, que assume a bancada do noticiário na próxima segunda-feira (3).

Durante a edição, Bonner fez um discurso emocionado e se despediu dos telespectadores com a frase: “ E esse é meu último boa noite pelo Jornal Nacional, muito obrigado ”. O momento rapidamente dominou as redes sociais, com milhares de internautas lamentando a saída e celebrando a trajetória do âncora.

“ William Bonner, você cumpriu o seu papel no JN e jamais será esquecido ”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outra internauta comentou: “ Eu cresci com o Bonner dando todas as notícias e desgraças. O fim de uma era ”.

william bonner você cumpriu o seu papel no JN e jamais será esquecido pic.twitter.com/VqRzdMLWja — bela 🇧🇷 (@lewismengo) November 1, 2025





eu cresci com o bonner dando todas as notícias e desgraças pic.twitter.com/cVsSG5MP0g — júlia (@folksitons) November 1, 2025



Internautas reagem à despedida e ação com cerveja



A homenagem de despedida também chamou atenção por incluir uma referência histórica. O encerramento exibiu uma latinha de cerveja com a frase “ Dessa vez é cerveja mesmo, boa noite ”, em alusão a um episódio de 2022, quando Bonner brincou ao vivo após a cobertura das eleições dizendo “ dessa vez é água mesmo ”.

A ação publicitária viralizou nas redes, sendo elogiada pela criatividade. “ Achei incrível na despedida do William Bonner eles colocarem ‘dessa vez é cerveja mesmo, boa noite’, fazendo referência ao dia da eleição ”, publicou um internauta. Outro destacou: “ Encerramento do Jornal Nacional com o Bonner saindo da redação, mais a ação do Nubank e Amstel… #JN ”.

achei incrível na despedida do william bonner eles colocarem “dessa vez é cerveja mesmo boa noite” fazendo referência ao dia da eleição KKKKKKKK pic.twitter.com/9q9UbdqXSW — ͏lyn (@FCMUNlCH) November 1, 2025





encerramento do Jornal Nacional com o Bonner saindo da redação + ação do Nubank e Amstel #JN pic.twitter.com/8LZlN8BhJq — the amazing carlos (@tuitacarlos) November 1, 2025

O momento final, com o jornalista caminhando sozinho pela redação e entrando em uma sala, também foi comentado. “ Meu Deus, o final com o Bonner caminhando sozinho e entrando na sala dele! Absolute cinema, PQP! Sentiremos saudades, divo ”, escreveu uma fã.

meu deus o final com o bonner caminhando sozinho e entrando na sala dele! absolute CINEMA PQP sentiremos sdds divo #JornalNacional #JN pic.twitter.com/s9Ssxu1SGu — Blogs (@oiblogs) November 1, 2025





“ Eu vivi o último ‘boa noite’ do Bonner ”, disse outro usuário, resumindo o sentimento de quem acompanhou o jornalista por décadas. “ Isso é um acontecimento, porque desde que me conheço por gente o Bonner tá nessa bancada ”, completou um internauta.

EU VIVI O ULTIMO BOA NOITE DO BONNER pic.twitter.com/ocpim17g1d — fr. (@luanjostay) November 1, 2025





isso é um acontecimento pq desde que me conheço por gente o bonner tá nessa bancada #JN pic.twitter.com/IO8iwfl8rW — jd ᵈᵒ ⁱᵗ (@joaodeivison) November 1, 2025



Nas redes sociais, o nome de William Bonner ficou entre os assuntos mais comentados da noite. “ Bonner se despediu do JN e eu assim assistindo ”, publicou uma fã, junto a um vídeo chorando. Outro perfil comentou: “ Um encerramento digno de cinema, com trilha, emoção e uma latinha de cerveja. O fim de uma era ”.

william bonner se despendido da bancada do JN e eu assim assistindo pic.twitter.com/o1uYNoJ5js — raissa (@raissaaevelyn) November 1, 2025





"e esse é meu último boa noite pelo jornal nacional, muito obrigado" william bonner o fim de uma era mds pic.twitter.com/utwcvzd16e— ท่าน du pat (@brielfaye) November 1, 2025

O William Bonner e o César Tralli assim: pic.twitter.com/hajS9ZpqFq — Gab Cavalhieri (@gabcavalhieri) November 1, 2025



