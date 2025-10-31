A despedida de William Bonner do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31) emocionou o público e marcou o fim de uma era na televisão brasileira. Após quase três décadas na bancada do principal telejornal do país, o jornalista deixou o comando do programa e foi homenageado durante a passagem de bastão para César Tralli, que assume a bancada do noticiário na próxima segunda-feira (3).
Durante a edição, Bonner fez um discurso emocionado e se despediu dos telespectadores com a frase: “ E esse é meu último boa noite pelo Jornal Nacional, muito obrigado ”. O momento rapidamente dominou as redes sociais, com milhares de internautas lamentando a saída e celebrando a trajetória do âncora.
“ William Bonner, você cumpriu o seu papel no JN e jamais será esquecido ”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outra internauta comentou: “ Eu cresci com o Bonner dando todas as notícias e desgraças. O fim de uma era ”.
Internautas reagem à despedida e ação com cerveja
A homenagem de despedida também chamou atenção por incluir uma referência histórica. O encerramento exibiu uma latinha de cerveja com a frase “ Dessa vez é cerveja mesmo, boa noite ”, em alusão a um episódio de 2022, quando Bonner brincou ao vivo após a cobertura das eleições dizendo “ dessa vez é água mesmo ”.
A ação publicitária viralizou nas redes, sendo elogiada pela criatividade. “ Achei incrível na despedida do William Bonner eles colocarem ‘dessa vez é cerveja mesmo, boa noite’, fazendo referência ao dia da eleição ”, publicou um internauta. Outro destacou: “ Encerramento do Jornal Nacional com o Bonner saindo da redação, mais a ação do Nubank e Amstel… #JN ”.
O momento final, com o jornalista caminhando sozinho pela redação e entrando em uma sala, também foi comentado. “ Meu Deus, o final com o Bonner caminhando sozinho e entrando na sala dele! Absolute cinema, PQP! Sentiremos saudades, divo ”, escreveu uma fã.
“ Eu vivi o último ‘boa noite’ do Bonner ”, disse outro usuário, resumindo o sentimento de quem acompanhou o jornalista por décadas. “ Isso é um acontecimento, porque desde que me conheço por gente o Bonner tá nessa bancada ”, completou um internauta.
Nas redes sociais, o nome de William Bonner ficou entre os assuntos mais comentados da noite. “ Bonner se despediu do JN e eu assim assistindo ”, publicou uma fã, junto a um vídeo chorando. Outro perfil comentou: “ Um encerramento digno de cinema, com trilha, emoção e uma latinha de cerveja. O fim de uma era ”.