Reprodução/Instagram/@gisele Gisele Bündchen no Teleton

Patricia Abravanel anunciou que a modelo Gisele Bündchen estará no encerramento oficial do Teleton 2025. A apresentadora falou sobre o momento no "Programa Silvio Santos", sua atração no SBT.

Na noite do último domingo (3), a veterana comentou os nomes confirmados para a atração em prol das crianças da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Estarão no time: Ivete Sangalo, Thiaguinho, Daniel, Eliana, Serginho Groisman, Luciana Gimenez, Maisa Silva, Gil do Vigor, entre outros.

"Vocês querem mais? Para encerrar a noite comigo, com Celso Portiolli e com Rebeca Abravanel, vêm Ronaldo Fenômeno, Galvão Bueno e participação especial de Gisele Bündchen", disse Patrícia Abravanel, destacando o momento especial da atração beneficente.





O Teleton 2025 acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro. Com o tema "Confiamos no futuro, confiamos em você", a campanha deste ano celebrará os 70 milhões de atendimentos realizados pela instituição.

A meta de arrecadação para 2025 é de R$ 35 milhões, valor que será totalmente destinado aos atendimentos realizados pela AACD, que mantém um hospital ortopédico, centros de reabilitação e oficinas ortopédicas.