TV Globo Bonner se emociona durante passagem do JN para César Tralli

O Jornal Nacional desta sexta-feira (31) teve uma edição emocionante. A data marca a saída do âncora William Bonner, de 61 anos, após 29 anos à frente da atração e a passagem para César Tralli , de 54 anos. O novo apresentador assumirá o posto na próxima segunda-feira (3), ao lado de Renata Vasconcellos.



Durante a transmissão ao vivo, Bonner discursou emocionado e explicou o motivo da saída. “ Chegou o dia. Dois meses atrás eu avisei aqui no Jornal Nacional que eu ia sair. Eu estou indo para o Globo Repórter e isso era o fim de um período de cinco anos de preparativos de sucessores ”, afirmou.

Ele contou que a mudança foi planejada e que a decisão está ligada ao desejo de desacelerar. “ Um telejornal diário tem a notícia do dia, fresca, urgente, e também as reportagens de atualidades. Se eu me dedicar não mais ao factual, a vida fica mais suave ”, disse o jornalista, que continuará na Globo.

Bonner reflete sobre a carreira e elogia Tralli

Visivelmente emocionado, Bonner relembrou o início no Jornal Nacional e a experiência ao lado de Cid Moreira.

“ Quando eu vi a tranquilidade dele, eu perguntei: ‘Cid, em que momento você deixou de ficar nervoso para fazer o Jornal Nacional?’. Ele olhou para mim e disse: ‘Nunca’. Passados 29 anos de bancada, eu estou muito nervoso ”, contou, arrancando risadas de Renata Vasconcelos e Tralli.

Ao receber o sucessor, Bonner destacou a trajetória do colega. “ Sabe de quem eu me lembrei quando você entrou? Do Cid Moreira. Você está nervoso agora? Eu estou menos do que você. Estamos nervosos e emocionados ”, brincou o âncora, que aproveitou o momento para elogiar o profissionalismo do substituto.

César Tralli, por sua vez, agradeceu a confiança e falou sobre a responsabilidade do novo desafio.

“ Eu estou sereno. Passei o dia com o Bonner e a Renata. A gente falou sobre a vida, sobre o passado e o futuro. Estou num estado de serenidade e de plenitude. Estou muito feliz de estar aqui num momento tão histórico pra vida de todos nós ”, declarou.

O jornalista, com 33 anos de carreira, afirmou que leva as experiências de campo como base para a nova fase.

“ Nós repórteres somos feitos dessas experiências de vida. Muito da sensibilidade que eu tenho para o jornalismo vem exatamente dessa história de rua ”, disse Tralli.

“Nunca mais na sua vida você passará despercebido”, diz Bonner

Na reta final, Bonner discursou sobre os aprendizados e a responsabilidade de comandar o principal telejornal do país. “ O Jornal Nacional tira de quem trabalha aqui o simples direito de ser ingênuo. Nós temos a confiança de um país. Ingenuidade é proibida para quem aqui trabalha ”, afirmou.

Ele também falou da importância da imparcialidade. “ Temos que estar sempre vacinados contra qualquer tipo de paixão ideológica, para que lado for. Mesmo num ambiente de altíssima polarização, a gente não pode perder o foco dos fatos e da verdade ”, completou.

Em um tom afetivo, o jornalista se despediu da bancada e deixou uma mensagem direta a Tralli: “ Nunca mais na sua vida você passará despercebido neste país. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Parabéns pela sua chegada. Obrigado pelo carinho e pelo amor .”

Antes do último “ boa noite ”, Bonner anunciou o futuro na emissora. “ Convido o público a me reencontrar em fevereiro no Globo Repórter, ao lado da minha querida amiga Sandra Annenberg, onde eu vou começar uma carreira nova, com direito, inclusive, de ser um fracasso fenomenal ”, brincou.

Bonner então pede que os colegas comecem o " boa noite " tradicional do jornal antes dele para encerrar a atração: " E esse é o meu último 'Boa Noite' pelo Jornal Nacional. A gente se vê. Muito obrigado".