YouTube João Vicente reage a vazamento de conversas com Gracyanne: “Quem nunca fez amor na DM?”

João Vicente de Castro, de 42 anos, comentou nesta quinta-feira (23) a polêmica envolvendo trocas de mensagens com Gracyanne Barbosa, de 42 anos. O ator e apresentador admitiu ter enviado conteúdo íntimo à musa fitness e lamentou o vazamento das conversas. As declarações foram dadas durante o podcast Não Importa, do Porta dos Fundos.

O caso veio à tona após prints circularem nas redes sociais, mostrando mensagens de teor sexual atribuídas ao artista. “ Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa ”, teria dito em um dos trechos. Em outro momento, escreveu: “ Quero você andando de quatro na minha casa .”

Durante o programa, Gregorio Duvivier brincou com o colega ao comentar a cena final da novela " Vale Tudo ", em que Odete Roitman leva um tiro. “ Odete tomou um tiro na barriga? Devia ter a barriga trincada, né? Sorte que não foi na veia. Se ela tivesse umas veias ali… ”, ironizou o humorista.

João reagiu à piada com naturalidade e aproveitou para desabafar sobre a exposição. “ Realmente, aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato pra caramba, é triste ser envolvido em polêmica, qualquer uma. É muito um contrassenso para quem trabalha com as pessoas falarem de você ”, disse o ator.

O ator destacou o desconforto de ter a intimidade violada. “ Quando você está com tesão, a última coisa que quer é ser visto. Coisas que são faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo ”, afirmou. Em seguida, brincou com a situação: “ Atire a primeira pedra quem nunca fez um amorzinho safado na DM. Eu mesmo já fiz alguns chats .”

João ainda refletiu sobre comportamentos impulsivos comuns. “ A gente tem tesão, transa, fica com tesão à noite. Compra coisas irresponsáveis, faz coisas de noite. A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato ”, declarou.

O apresentador também citou outro episódio em que virou notícia por declarações pessoais. “ Me dá uma aflição de ler: ‘João Vicente fala que perdoaria traição…’. Quando é de foro íntimo, é muito pior. Inclusive, é crime vazar conversas ”, ressaltou.

Nas redes sociais, o público reagiu com opiniões divididas sobre a troca de mensagens entre João e Gracyanne. Os dois negaram envolvimento amoroso, mas foram alvo de boatos de que estariam vivendo um affair.

O intérprete de Renato Fillipeli, no remake de "Vale Tudo", ainda se mostrou incomodado com os comentários sobre “incompatibilidade” física com Gracyanne. “ Isso mostra o que é o preconceito social nos comentários. Tipo: ‘Nossa, como é que pode ele com ela?’. Por que como é que pode? ”, questionou.

João criticou o julgamento estético direcionado à musa fitness. “ Eu poderia ter ficado com ela e namorado com ela sem problema nenhum. Muitas dessas pessoas levantam a pauta do respeito ao corpo e desrespeitam uma pessoa por uma escolha dela. Falar mal baseado no corpo deveria ser errado ”, concluiu.