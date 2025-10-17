Reprodução/ TV Globo Gracyanne Barbosa no "BBB" e João Vicente de Castro em "Vale Tudo"

Graycanne Barbosa, de 42 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para publicar uma mensagem de fé com os mais de 13 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram.

"Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados! Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos! Ele sempre nos prova que Dele somos dependentes e seu amor e cuidado para conosco é para sempre", escreveu a influenciadora fitness.





A postagem vem logo após o assalto sofrido pela ex-competidora do "Dança dos Famosos", além da polêmica protagonizada por ela com João Vicente de Castro, no ar como o jornalista Renato Felipeli em "Vale Tudo", atual novela das nove da Globo.



O texto religioso acompanhava ainda um clique da perna lesionada de Gracyanne. A ex-mulher de Belo se machucou durante a competição de dança exibida no "Domingão com Huck" e precisou abandonar o programa, com a promessa de um convite para a edição de 2026.

Reprodução/ Instagram @graoficial Gracyanne posta mensagem religiosa





Suposto romance

Gracyanne e João Vicente de Castro viraram alvo de rumores de affair na última quinta-feira (16). Procurados, ambos negaram qualquer tipo de envolvimento amoroso, mas a situação mudou pouco depois com o vazamento de alguns áudios da influenciadora.

Divulgadas pela colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, as mensagens de áudio de Barbosa falavam sobre a suposta relação com o ator global. Na ocasião, a ex-BBB afirmava que ela e o intérprete se afastaram depois de uma entrevista na qual ela manifestava o desejo de se reconciliar com Belo.

Assalto

Além disso, Gracyanne foi assaltada na quinta-feira (16) e teve um carro de luxo roubado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. "Eu nem estava acompanhando tudo que saiu, só agora vi as mensagens de vocês. Infelizmente, ontem a gente passou por um assalto. Foi assustador, desesperador, mesmo. Ver alguém que você ama com uma arma apontada para cabeça é algo terrível", desabafou.