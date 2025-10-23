Reprodução/Instagram/@ Bruna Griphao exibe boa forma

Bruna Griphao compartilhou uma foto sorridente, marcando uma nova era em sua vida. A atriz fez questão de exaltar sua felicidade exibindo o corpo malhado com um biquíni em detalhes pretos e rosa, na última quarta-feira (22). "Feliz demais", exaltou.

No próximo Carnaval, Bruna irá desfilar pela Marquês de Sapucaí em sua estreia como musa do Salgueiro. A ex-BBB já está nos preparativos para o novo desafio que vem agitando sua rotina.

"Eu me exercito e tenho uma vida saudável. Procuro me alimentar bem, dormir bem, estar sempre exercitando o corpo e em movimento", contou sobre sua rotina.

Conhecida por seu talento e pelo físico trincado, Bruna revelou que a prática de atividade física já faz parte de sua vida há bastante tempo.









"A atividade física está sempre presente, já se tornou um hábito. [...] Então, eu não acho que faço grandes sacrifícios, sabe? Já é meu estilo de vida", reforçou.

Ela também destacou que, na alimentação, não abre mão do que gosta. Para Bruna, o equilíbrio é a chave: ela acredita que é possível manter uma rotina saudável sem deixar de aproveitar os prazeres da mesa.

"Não faço mais dietas restritivas, muito rígidas. Eu não corto carboidrato, nada disso. Tento me alimentar de forma saudável, sempre comendo comida de verdade", detalhou.

Apesar de manter uma rotina fitness, Bruna contou que vem intensificando os treinos para o Carnaval. Como musa do Salgueiro, ela irá atravessar 700 metros de avenida com muito samba no pé.

"A preparação tem sido intensa, tenho dado tudo de mim. Toda vez que posso estar presente na quadra, nos ensaios... eu estou", disse ao Gshow.

A loira reforça que quer entregar o melhor resultado.

"Tenho me dedicado bastante e espero entregar um resultado que deixe todos felizes. Quero honrar esse convite e dar o meu melhor", reiterou.

Embora não seja a primeira vez que desfile na Sapucaí, a artista tem se empenhado nas aulas de samba para garantir o melhor desempenho durante o desfile.

"A única coisa que posso dizer é que o papel parece muito comigo. Acho que me representa, e estou muito animada", concluiu Bruna.