O ator Gregório Duvivier criticou a falta de programas de humor na Globo durante entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa , publicada nesta quarta-feira (28). O ator e roteirista apontou que a emissora não investe no gênero desde a saída de Marcius Melhem e afirmou que o canal " não entendeu o potencial do humor ".

Duvivier comenta a ausência de atrações humorísticas no horário nobre da TV aberta, atualmente dominado por realities e novelas. Hoje, A Praça é Nossa, do SBT , é o único humorístico fixo exibido na televisão tradicional.

Na conversa, Duvivier contou que a criação do Porta dos Fundos surgiu da frustração com os limites impostos pela Globo.

" O que a gente tinha um tesão de fazer que era um humor escroto, uma acidez descomunal e a Globo não deixava passar. O Porta começa com esquetes que a Globo não aprovou. Por isso tem esse nome, Porta dos Fundos ", revelou.

Ele ainda apontou que o humor exige ousadia. " A Globo está modernizando, mas ao mesmo tempo não. Acha que o humor é coisa de internet. Tem algo no humor em que a graça dele está no risco, e eles não querem correr risco. Uma emissora daquele tamanho sem programa de humor..." , disse o comediante.

O fim de atrações como Zorra , Tá no Ar e Escolinha do Professor Raimundo teria aberto uma lacuna no gênero. Para Duvivier, o problema vai além do entretenimento e reflete uma falta de compreensão sobre a importância do humor no debate público.

Humorista também comentou sobre privilégios

Durante o bate-papo, o criador do Greg News também refletiu sobre classe social.

" Uma pessoa não ter culpa nenhuma e achar que é natural ela ter uma vida de herdeiro rico é ridícula. Mas também quem tem essa culpa e diz que não pode usufruir não serve nada a ninguém ", afirmou.

Duvivier defendeu responsabilidade em vez de culpa.

" Odeio culpa branca, não vai melhorar a vida de ninguém. Responsabilidade é muito importante. É fundamental pra quem teve muitos privilégios ", concluiu.